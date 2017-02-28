МИНСК, 1 мар — Sputnik. Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ольга Корбут заявила, что сообщения СМИ о ее материальном положении, из-за которого она якобы продала свои медали, не имеют ничего общего с действительностью.



© Sputnik Юрий Сомов Супруг Ольги Корбут: почему легенда гимнастики продала свои медали?

На минувших выходных в Далласе состоялся аукцион Platinum Night ("Платиновая ночь"). Главными лотами стали олимпийские награды легендарной советской гимнастки . По итогам аукциона из 32 предметов, выставленных на продажу, с молотка ушли семь, в числе которых командное золото Олимпиады-1972 в Мюнхене. Корбут заработала немногим более 180 тысяч долларов .

"О боже, русские СМИ сказали, что я продала свои медали, потому что разорилась. Это неправда! Я счастлива и здорова, живя в Аризоне", — написала Корбут на своей странице в Twitter.

Бывшая гимнастка подчеркнула, что у нее "великолепная жизнь".

Корбут, родившаяся в Беларуси, переехала в США в 1992 году. Долгое время от нее не было никаких новостей, и история с продажей олимпийских наград вызвала общественный резонанс.