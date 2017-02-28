|
Корбут: я не разорилась, у меня великолепная жизнь
01.03.2017 08:46 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 мар — Sputnik. Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ольга Корбут заявила, что сообщения СМИ о ее материальном положении, из-за которого она якобы продала свои медали, не имеют ничего общего с действительностью.
© Sputnik Юрий Сомов
На минувших выходных в Далласе состоялся аукцион Platinum Night ("Платиновая ночь").
"О боже, русские СМИ сказали, что я продала свои медали, потому что разорилась. Это неправда! Я счастлива и здорова, живя в Аризоне", — написала Корбут на своей странице в Twitter.
Бывшая гимнастка подчеркнула, что у нее "великолепная жизнь".
Корбут, родившаяся в Беларуси, переехала в США в 1992 году. Долгое время от нее не было никаких новостей, и история с продажей олимпийских наград вызвала общественный резонанс.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывшая гимнастка раскритиковала российские СМИ, написавшие, что она разорилась и была вынуждена продать с молотка свои награды.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии