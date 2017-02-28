Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил РНПЦ трансплантации органов и тканей, где главе государства продемонстрировали двенадцать разработок, выдвинутых в 2016 году на соискание Государственной премии в области науки и техники.



© Sputnik Сергей Гунеев Новый центр трансплантологии может появиться в Беларуси

Республиканский научно-практический центр трансплантации органов и тканей уже 12 лет функционирует на базе 9-й городской клинической больницы Минска и является одним из крупнейших в Европе. Возглавляет центр Олег Руммо — ведущий хирург страны в свои 45 лет уже успел защитить докторскую диссертацию и вывести отечественную трансплантологию на мировой уровень. Руммо также становился лауреатом множества наград, а минчанам знаком и по многочисленным билбордам с его фотографией в серии "человека года". На президентских выборах 2015 года хирург был доверенным лицом Александра Лукашенко. В 2016 году он вошел в верхнюю палату белорусского парламента.

Президенту подробно рассказали о новейших медицинских технологиях, которые применяют белорусские врачи, работающие в РНПЦ. Глава государства осмотрел отделения интенсивной терапии и реанимации, трансплантации, лабораторию клеточных технологий. Белорусский лидер тепло пообщался с пациентами, среди которых и дети, вручил им сувениры, пожелал здоровья и успехов в дальнейшей жизни.

Руководитель центра Олег Руммо проинформировал президента о достижениях РНПЦ. По его словам, белорусские медики, благодаря созданию научного центра, смогли существенно увеличить число по трансплантации органов в Беларуси.

"Мы начали свою работу с тех поручений по созданию высокотехнологичной медицины, которые были даны вами. И мы не просто выполнили единичные операции по трансплантации печени, сердца, легких, поджелудочной железы, а смогли такие операции поставить на поток. Общее их число по сравнению с 2005 годом увеличилось более чем в 60 раз (с 8 до 502 операций), при этом значительно расширился их спектр", — отметил Руммо, обращаясь к президенту.



© Sputnik / Виктор Толочко Трансплантацию комплекса сердце-легкие впервые провели в Беларуси

Он рассказал главе государства о внедрении в РНПЦ собственных передовых научных разработок в области трансплантации органов как у детей, так и взрослых. По его словам, разработаны принципиально новые способы, алгоритмы и технологии.

"Мы уже пользуемся при операциях и лечении собственными устройствами. В конечном счете все это позволяет возвращать пациентов к полноценной жизни и не тратить много денег на восстановление поврежденных органов", — подчеркнул Руммо. При этом, по его словам, Беларусь входит в десятку мировых лидеров по уровню развития органного донорства, опережая многие развитые государства, например, Великобританию, Канаду, Германию, Японию.

Александр Лукашенко поручил проработать вопрос о целесообразности создания в Беларуси отдельного нового центра трансплантации органов и тканей. "Надо посмотреть, сколько будет стоить самый современный на перспективу центр", — сказал он.

Республиканский научно-практический центр трансплантации органов и тканей оказывает хирургическую и трансплантологическую помощь. Весь спектр оперативных вмешательств на гепатопанкреатобилиарной зоне (обширные резекции печени при доброкачественных и злокачественных очаговых образованиях), операции на желчевыводящих протоках, лапароскопические резекции печени и холецистэктомии, панкреатодуоденальные резекции, весь спектр операций при хроническом панкреатите, лапароскопическая спленэктомия, операции по порто-системному шунтированию, в т.ч. рентгенэндоваскулярные, постановка TIPS, малоинвазивные хирургические вмешательства под ультразвуковым контролем, эндоскопическое склерозирование вен пищевода), трупная и родственная трансплантация печени и почки, мультивисцеральная трансплантация (комплекс почка + поджелудочная железа, печень + почка, кишечник), ксенотрансплантация В-клеток поджелудочной железы.