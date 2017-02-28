В феврале 2016 года в Минске ликвидировали крупную международную наркогруппировку, которая долгое время распространяла психотропы в столице и Минской области, рассказала официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова в эфире «Альфа-Радио».

По ее словам, преступная сеть была раскрыта благодаря созданию 1 января 2016 года нового отдела по расследованию преступлений против информационной безопасности и незаконного оборота наркотиков в составе УСК по городу Минску.

— Чтобы задержать участников группы, была проведена большая аналитическая работа сотрудников отдела. Проводился анализ переписки в мессенджерах, сведений о доступах к электронным кошелькам и переводов денежных средств. Следователи изучили на первый взгляд не связанные между собой уголовные дела, а также данные, полученные в результате оперативных мероприятий органов внутренних дел, — объяснила Юлия Гончарова.

Во время расследования было установлено, что к незаконной деятельности нескольких интернет-магазинов причастны гражданин России и несколько жителей Жодино. Они помогали распространять особо опасные психотропы. Для совершения преступлений обвиняемые использовали компьютерную технику, которая была оснащена многоуровневой системой защиты информации (пароли, программы шифрования, файлы-криптоконтейнеры).

Один из руководителей группы не имел официального источника заработка, но купил в 2014 году квартиру в жилом комплексе «Маяк Минска» и автомобиль, которые оформил на родителей. На это имущество наложили арест.

— Заниматься преступной деятельностью группа начала в мае 2013 года, и одно время входила в состав так называемой группы «Зайцева». Организатор группы до сих пор находится в международном розыске, а участники его группы осуждены к лишению свободы.

В ходе расследования следователи получили доказательства, что эта группа находилась в составе международной преступной организации на территории Беларуси.

В июне 2015 года организаторы группы решили войти в состав международной преступной организации и стать ее представительством в Беларуси. Психотропные обвиняемые приобретали за рубежом. Оплачивали товар с помощью электронной платежной системы через подставных физических лиц. Психотропы забирали в Российской Федерации, после чего на автомобилях доставляли в Беларусь. В Минске на одной из съемных квартир их расфасовывали для продажи и потом сбывали.

— Следствие доказало факт приобретения обвиняемыми запрещенных веществ общей массой более 5 килограммов.

Сейчас уголовное дело находится на завершающем этапе. В ходе расследования следователи осмотрели десятки носителей информации (ноутбуков, мобильных телефонов, флеш-карт и др). Так были проанализированы сведения об электронной переписке обвиняемых, об операциях с помощью электронных кошельков, о движении денежных средств участников белорусского филиала международной преступной организации, — отметила Юлия Гончарова.

В ближайшее время уголовное дело планируется передать прокурору для направления в суд.