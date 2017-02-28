﻿ В Пинске на улице Ленина появится новая зона отдыха с видом на францисканский костел. 21.by
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В Пинске на улице Ленина появится новая зона отдыха с видом на францисканский костел

01.03.2017 10:15 — Новости Общества | Tut.by  
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В Пинске рабочие начали демонтировать покрытие на площадке у бывшего кафе «Огонек» для строительства новой городской зоны отдыха, пишет «Медиа-Полесье».


Эта площадка пустовала много лет и выглядела не очень гармонично на пешеходной улице столицы Полесья. Теперь все изменится.

На этом месте откроется зона отдыха с видом на францисканский костел, рассказал начальник Управления архитектуры и градостроительства Пинского горисполкома Илья Крюковский. Здесь будет уложена новая плитка, появятся скамейки и цветочные клумбы.

 
 
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Здесь будет уложена новая плитка, появятся скамейки и цветочные клумбы.

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