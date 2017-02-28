В Пинске рабочие начали демонтировать покрытие на площадке у бывшего кафе «Огонек» для строительства новой городской зоны отдыха, пишет «Медиа-Полесье».





Эта площадка пустовала много лет и выглядела не очень гармонично на пешеходной улице столицы Полесья. Теперь все изменится.

На этом месте откроется зона отдыха с видом на францисканский костел, рассказал начальник Управления архитектуры и градостроительства Пинского горисполкома Илья Крюковский. Здесь будет уложена новая плитка, появятся скамейки и цветочные клумбы.