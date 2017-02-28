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Макей: хоронить союзное государство рано
01.03.2017 10:19 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 мар – Sputnik. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей считает, что Минск и Москва смогут урегулировать все проблемные вопросы, связанные с введением Беларусью безвизового режима для граждан 80 стран и созданием РФ погранзон на границе с республикой.
© Sputnik / Виктор Толочко
Как сообщил Макей в среду журналистам в Минске, 13-15 марта в Гродно соберется межведомственная группа, которая обсудит алгоритм взаимодействия Минска и Москвы по пограничным вопросам.
"Мы договорились, что 13-15 марта в Гродно будет заседание межведомственной рабочей группы в рамках Союзного государства, которая отвечает за вопросы, связанные с миграционной ситуацией. Она (группа – Sputnik) обсудит вопросы, необходимость выработки алгоритма взаимодействия по урегулированию всех пограничных вопросов", — сказал Макей.
Он пояснил, что в состав этой группы входят представители различных госорганов Беларуси и России, в том числе правоохранительных органов и консульских служб МИД двух стран.
Министр отметил, что не стоит "трагически рассматривать ситуацию", связанную с созданием Россией погранзон на границе с Белоруссией и введения пятидневного безвизового режима Минском для граждан 80 стран. "Надо разъяснять мотивы действий, смотреть, оказывают ли они негативное влияние на ситуацию в конкретной стране", — подчеркнул он.
Макей также заявил, что в целом оптимистично смотрит на развитие двустороннего сотрудничества с Россией. По его словам, у Москвы и Минска "есть общее понимание, что надо находить развязки по имеющимся проблемным вопросам и двигаться вперед". "Хоронить союзное государство, по нашему мнению, рано", — добавил он.
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