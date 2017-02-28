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Макей: хоронить союзное государство рано

01.03.2017 10:19 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 мар – Sputnik. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей считает, что Минск и Москва смогут урегулировать все проблемные вопросы, связанные с введением Беларусью безвизового режима для граждан 80 стран и созданием РФ погранзон на границе с республикой.

Макей: хоронить союзное государство рано
© Sputnik / Виктор Толочко
Идея введения виз между Беларусью и Россией не рассматривается

Как сообщил Макей в среду журналистам в Минске, 13-15 марта в Гродно соберется межведомственная группа, которая обсудит алгоритм взаимодействия Минска и Москвы по пограничным вопросам.

"Мы договорились, что 13-15 марта в Гродно будет заседание межведомственной рабочей группы в рамках Союзного государства, которая отвечает за вопросы, связанные с миграционной ситуацией. Она (группа – Sputnik) обсудит вопросы, необходимость выработки алгоритма взаимодействия по урегулированию всех пограничных вопросов", —  сказал Макей.

Он пояснил, что в состав этой группы входят представители различных госорганов Беларуси и России, в том числе правоохранительных органов и консульских служб МИД двух стран.

Министр отметил, что не стоит "трагически рассматривать ситуацию", связанную с созданием Россией погранзон на границе с Белоруссией и введения пятидневного безвизового режима Минском для граждан 80 стран. "Надо разъяснять мотивы действий, смотреть, оказывают ли они негативное влияние на ситуацию в конкретной стране", — подчеркнул он.

Макей также заявил, что в целом оптимистично смотрит на развитие двустороннего сотрудничества с Россией. По его словам, у Москвы и Минска "есть общее понимание, что надо находить развязки по имеющимся проблемным вопросам и двигаться вперед". "Хоронить союзное государство, по нашему мнению, рано", — добавил он.

 

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Глава белорусского МИД предложил не рассматривать трагически ситуацию с созданием РФ погранзон на границе с Беларусью. В середине марта в Гродно рабочая группа по...

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