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Минздрав: наркоманов в Беларуси за 10 лет стало больше в 1,4 раза

01.03.2017 10:38 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 мар — Sputnik. Больных наркоманией за последние десять в Беларуси стало больше в 1,4 раза, сообщил главный нарколог Министерства здравоохранения республики Иван Коноразов.

Минздрав: наркоманов в Беларуси за 10 лет стало больше в 1,4 раза
© Sputnik / Виктор Толочко
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Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом отмечают по инициативе ООН 1 марта уже 30 лет.

"Проблема наркоманий является одной из наиболее актуальных как для здравоохранения, так и для общества в целом", — отметил в своем комментарии главный нарколог.

Медик напомнил: больные наркоманией подвержены большему риску заражения и способствуют распространению ВИЧ-инфекции, вирусного гепатита, венерических болезней и других опасных инфекционных заболеваний.

"За последнее десятилетие в Республике Беларусь число больных с наркоманией увеличилось в 1,4 раза: с 6145 человек в 2005 году, до 8649 человек на начало 2017 года", — поделился цифрами Коноразов.

По данным врачей, большинство зарегистрированных в стране пациентов с наркоманией — в возрасте 20-40 лет. "В последние годы возросло число потребителей синтетических каннабиноидов (спайсов), преимущественно это лица в возрасте 15-29 лет", — добавил нарколог.

Согласно данным статистики, в мире и Беларуси эффективность лечения и реабилитации достигает 30-40%, то есть воздерживаются от употребления психоактивных веществ в течение года после лечения 30-40% наркозависимых.

 
Теги: Минск
 
 
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Большинство зарегистрированных в стране пациентов с диагнозом "наркомания" - в возрасте от 20 до 40 лет.

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