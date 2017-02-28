МИНСК, 1 мар — Sputnik. Больных наркоманией за последние десять в Беларуси стало больше в 1,4 раза, сообщил главный нарколог Министерства здравоохранения республики Иван Коноразов.



© Sputnik / Виктор Толочко Бывшие наркоманы: изменить себя после наркотиков труднее, чем бросить

Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом отмечают по инициативе ООН 1 марта уже 30 лет.

"Проблема наркоманий является одной из наиболее актуальных как для здравоохранения, так и для общества в целом", — отметил в своем комментарии главный нарколог.

Медик напомнил: больные наркоманией подвержены большему риску заражения и способствуют распространению ВИЧ-инфекции, вирусного гепатита, венерических болезней и других опасных инфекционных заболеваний.

"За последнее десятилетие в Республике Беларусь число больных с наркоманией увеличилось в 1,4 раза: с 6145 человек в 2005 году, до 8649 человек на начало 2017 года", — поделился цифрами Коноразов.

По данным врачей, большинство зарегистрированных в стране пациентов с наркоманией — в возрасте 20-40 лет. "В последние годы возросло число потребителей синтетических каннабиноидов (спайсов), преимущественно это лица в возрасте 15-29 лет", — добавил нарколог.

Согласно данным статистики, в мире и Беларуси эффективность лечения и реабилитации достигает 30-40%, то есть воздерживаются от употребления психоактивных веществ в течение года после лечения 30-40% наркозависимых.