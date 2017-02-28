Как все происходило и что подтолкнуло белорусское движение вперед, корреспондент Sputnik узнал в разговоре с деканом Исторического факультета Белорусского государственного университета Александром Кохановским.

— В конце XIX века на территории Беларуси сложилась парадоксальная ситуация, когда не велось образования на родном языке. Какие основания обусловили формирование белорусской интеллигенции?

— Эти процессы следует рассматривать в общем контексте социальных изменений на рубеже XIX и ХХ веков. Пробуждение и активизация национальных групп интеллигенции Беларуси: польской, русской, литовской и белорусской, примерно совпадают по времени.

Эмансипация крестьянства привела к тому, что оно поняло свои собственные интересы. Аграрный кризис привел не только к социальной активизации населения, но и к культурной. Во-первых, это обращение к образованию. Согласно данным переписи школ 1911 года большая их часть открывалась по инициативе сельской общины. У людей, которые за свои средства открывали школы, появился интерес к образованию.

Даже "Наша нива" писала, что в течение жизни одного поколения в конце XIX — начале ХХ века сначала матери плакали, что детей берут в школу, потому что боялись, что заберут в солдаты, а потом плакали, что детей не берут в школы. Когда крестьянство поняло свой интерес к образованию — это стал мощный процесс.

Белорусская интеллигенция прошла сложный путь собственного становления, определения своих задач. Чаще всего под интеллигенцией воспринималась социально-профессиональная группа населения, которая выдвигалась определенным уровнем образования и принадлежностью к лицам преимущественно умственного труда. Иногда границы и задачи интеллигенции определялись более узко: она определялась как сообщество носителей результатов образованности, культуры, гражданского сознания в народ, исполнителей культурно-исторической и моральной миссии.

Таким образом, под интеллигенцией может восприниматься не только какая-то отдельная группа, но и люди, которые возглавляют процессы и воплощают интересы людей.

— Что подталкивало людей, получивших образование, определять себя как представителей белорусской интеллигенции?

— Появление интеллигенции — это признак социальных изменений, социальной мобильности, возможности себя реализовать и получить образование. Более сложный вопрос — образование национальной интеллигенции. Если обратиться к данным переписи населения 1897 года, то среди представителей "свободных профессий", кого мы относим обычно к интеллигенции, лишь примерно четвертая часть называла своим родным языком белорусский, но называли.

Этот процесс абсолютно объективный и связан со становлением национального самосознания. Количество людей, которые в конце XIX века примыкали к окружению белорусской интеллигенции, активно увеличивалось.

Образование в Российской империи было монополизировано государством. В этих условиях белорусский язык не рассматривался как язык обучения. Интересно, что накануне восстания 1863 года были попытки ввести белорусский язык обучения для сельских школ. Это проект, который был призван уменьшить влияние польскоязычного окружения. Но у правительственных чиновников не было общего видения этого вопроса.

После подавления восстания проект был свернут и к нему больше не возвращались.

Белорусское общество было в общем контексте тех социально-экономических изменений, которые происходили по всей стране. Интеллигенция считала своим долгом проводить просветительскую деятельность. В первых рядах среди них были белорусские "народники".

Национальное самосознание белорусской интеллигенции — это очень сложный процесс. К сожалению, он полностью не изучен. Каким образом происходили эти процессы? Каким образом три родных брата Ивановские стали представителями польской, белорусской и литовской интеллигенции? Одна семья, одна кровь…

Подробнее о том, какую роль в становлении белорусской интеллигенции сыграли студенты Петербургского университета и редакция газеты "Наша нива", читайте на белорусской версии Sputnik>>