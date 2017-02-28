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Цветы к 8 Марта в столице обещают продавать по "демократичным ценам"

01.03.2017 10:33 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 мар — Sputnik. Цветы к Международному женскому дню будут продаваться в достаточно "демократичном" ценовом сегменте, рассказали Sputnik в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.

Цветы к 8 Марта в столице обещают продавать по "демократичным ценам"
© Фото: Брестский чулочный комбинат
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Большая часть предложения цветов — белорусского производства: более 40 разновидностей роз свежесрезанных голландских гибридных сортов от 40 до 100 см, более 25 сортов тюльпанов, порядка семи сортов гербер, пять сортов альстромерии, три сорта лилии, а также горшечные цветы и рассада.

"Цветочная продукция, выращиваемая тепличными хозяйствами на срез, в основном реализуется через собственную торговую сеть в Минске в достаточно "демократичном" ценовом сегменте, рассчитанном на население со средним уровнем дохода", — отметили в ГУПР.

Согласно данным управления, белорусскими производителями к праздникам выращены около 1,5 миллионов штук цветов на срез (в 2016 году — более 700 тысяч). В ассортименте белорусских цветозаготовителей —  тюльпаны, розы, герберы и альстромерия.

По состоянию на конец февраля розничные цены на белорусские розы составляют от 1,9 до четырех рублей, на импортные — от 2,5 до 5,5 рублей. Белорусские тюльпаны обойдутся в 1,8-2,5 рубля, приблизительно в те же деньги обойдутся и герберы. Импортные же тюльпаны и герберы будут стоить почти в два раза дороже.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусскими производителями цветочной продукции выращено к праздникам около 1,5 миллионов штук цветов на срез - в два раза больше, чем в прошлом году.

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