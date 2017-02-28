В Бобруйске клиенты одной из фирм выиграли суд, но не получили ни заказанную мебель, ни внесенные за нее деньги. Потребитель прав, но вернуть деньги не может — на расчетных счетах фирмы денег нет, ее руководитель на звонки и письма не отвечает, пишет «СБ Беларусь Сегодня».





Потребителям не раз говорили: внимательно читайте договор, не торопитесь с предоплатой. А они снова наступают на те же грабли. Самые принципиальные доводят дело до суда. Но, как показывает практика, даже если выигрывают, это отнюдь не гарантирует возврата потраченных денег за заказанный, но так и не доставленный товар. Подтверждение тому — история бобруйчанки.

Мать Натальи — пенсионерка Нина Кулева — в апреле прошлого года заказала кухню на частном унитарном предприятии «АртФэшнКомпани». Мебель обошлась в 1 985 долларов, или 30 млн неденоминированных рублей. Фирма обещала выполнить заказ за 45 дней. У Нины Ивановны потребовали предоплату. И та внесла почти всю сумму — 1,5 тыс. долларов. Однако мебели так и не дождалась.

— Когда конечный срок изготовления заказа минул, мы обратились к директору фирмы Евгению Царегородцеву. Он стал оправдываться: мол, не успевает, потому что у него появился большой заказ, — вспоминает дочь пенсионерки Наталья.

Оправданий впоследствии заказчица и ее дочь Наталья слышали еще много. В итоге потребовали расторгнуть с ними договор и вернуть деньги. Владелец «АртФэшнКомпани» вроде согласился. Но в день, когда клиентки пришли в офис, Евгения Юрьевича там не застали.

Наталья не смирилась, написала жалобу в ОБЭП УВД Бобруйского горисполкома. Говорит, после проверки осенью Царегородцев вернул им 100 рублей — деноминированных.

В итоге Наталья с матерью — они живут в одной квартире — обратились к главному специалисту по вопросам защиты прав потребителей управления торговли и услуг Бобруйского горисполкома Наталье Петуховой, а после этого — в суд.





Петухова, отстаивавшая интересы заказчика мебели в суде, говорит, что Кулева — не единственный клиент, у которого возникли претензии к этой фирме. Когда Царегородцев еще был индивидуальным предпринимателем, жалоб на него не поступало. А после того как решил расширить бизнес, появились и недовольные заказчики.

Суд, состоявшийся в середине декабря 2016 года, Кулева выиграла. Но и после этого Нина Ивановна с Натальей не дождались ни кухни, ни возврата денег.

Судья суда Бобруйского района и города Бобруйска Елена Манкевич, которая вела это дело, уточняет:

— С ответчика — «АртФэшнКомпани» — в пользу бобруйчанки Нины Кулевой было решено взыскать не только деньги в размере 2,95 тыс. рублей, что она внесла в качестве предоплаты за кухонный гарнитур, но и неустойку в размере 3,96 тыс. рублей, а также компенсацию морального вреда — 3 тыс. рублей.

И это не единственное решение суда, вынесенное в пользу истцов. А жалоб на «АртФэшнКомпани» было подано уже шесть.

Наталья некоторых истцов знает уже и по имени, и в лицо. Говорит, не все они — бобруйчане. Один заказчик мебели, которому не повезло так же, как им, — из Минска, двое других — тоже не из Могилевской области. Скооперировавшись, они решили нанять адвоката, подали жалобу в прокуратуру Могилевской области, очередную — в УВД Бобруйского горисполкома. Говорят, что хотели справедливости, дескать, пусть накажут руководителя фирмы уже по другой статье — уголовной, возбудив дело о мошенничестве.

Клиентам недобросовестного предпринимателя объяснили, что не находят в действиях Царегородцева состава преступления. Дескать, он обманывал их ненамеренно. Сам ведь фурнитуру для мебели не производит, заказывает у разных фирм, случился форс-мажор, его подвели поставщики, он, в свою очередь, — заказчиков.

Потребителям от этого не легче. Ломают голову, как востребовать свои деньги, раз уж не дождались обещанной мебели. Пока владелец фирмы добровольно возвращать им ни суммы, ни гарнитуры не собирается. Говорят, из Бобруйска перебрался в столицу, где у него есть жилье. Возможно, набирает новые заказы.

Перевести административные дела в разряд уголовных, обвинить ответчика в мошенничестве, злом умысле действительно крайне сложно. Истец, то есть потребитель, прав на бумаге, по решению суда, а по существу в выигрыше — ответчик, руководитель фирмы, который все обставил так, что взять с него, бедного, нечего.

— На расчетных счетах «АртФэшн-Компани» денег нет. С ее руководителем связаться не можем — его телефон вне зоны доступа. Письма, отправленные по адресу предприятия, возвращаются за невостребованием. Офис на Московской закрыт, а на фирме еще — непогашенный солидный долг за арендную плату. Арестовать личное имущество владельца «АртФэшнКомпани» мы не вправе. Есть нюансы в законодательстве, — говорит заместитель начальника отдела принудительного исполнения Бобруйского района и города Бобруйска Оксана Коцур.

Поясняет: если бы в уставе частного унитарного предприятия значилось, что владелец готов своим личным имуществом отвечать по долгам ЧУП, то можно было бы описать его квартиру, машину, мебель. Но в уставе этой компании, разумеется, такой записи нет. А на балансе ее — никакого имущества не числится. Опять же, если бы Царегородцев оставался индивидуальным предпринимателем, могли бы применить к нему меры воздействия — например, запрет на выезд за границу. Если в ближайшее время Царегородцев не объявится и не рассчитается с должниками добровольно, судебные исполнители обратятся в УВД Минска, по месту жительства Царегородцева, с просьбой принудительно доставить этого человека в Бобруйск.

Председатель Могилевской областной организации защиты потребителей Василий Черный считает: чтобы обманутых потребителей было меньше, нужно что-то менять на законодательном уровне. Например, создать специальный страховой фонд, из которого выплачивать компенсации обманутым клиентам.

— Правда, надо проработать вопрос, кто и как будет его пополнять. Хорошо бы деньги туда вносили именно те фирмы, которые набирают заказы. Заключали бы договоры со страховыми компаниями, просчитывали риски, — уточняет Черный. — Тогда в случае неисполнения заказа в срок и вынесения решения судом в пользу потребителя судебные исполнители не ломали бы голову, где истребовать деньги, которые исполнитель должен вернуть обманутым клиентам.