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Президент Грузии прибыл в Минск на переговоры с Лукашенко

01.03.2017 10:16 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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В эти минуты в Минске стартуют переговоры президентов Беларуси и Грузии. Встреча Георгия Маргвелашвили с Александром Лукашенко пройдет сначала в формате тет-а-тет, а затем в расширенном составе, сообщает корреспондент телеканала «МИР 24» Наталья Казей.

Отношения между Беларусью и Грузией обрели новый импульс, заявил президент Грузии. По его словам, новый этап в отношениях между государствами открыл визит Лукашенко в Грузию в апреле 2015 года. Нынешний визит Маргвелашвили в Беларусь – первый в истории.

Самолет грузинского лидера совершил посадку в Национальном аэропорту Минск накануне - вечером. В эти минуты начинаются официальные переговоры президентов, здесь, во Дворце Независимости.

Лидеры двух стран обсудят самые разные вопросы развития двустороннего сотрудничества, особое внимание будет уделено экономике и торговле. Товарооборот между двумя странами составляет почти 100 миллионов долларов. Поставлена задача достичь 200-миллионной отметке.

Грузию интересует опыт белорусских партнеров в транспорте, логистике и сельском хозяйстве. Беларусь поставляет в Грузию грузовые автомобили, деревянные шпалы, электрические трансформаторы, лекарства, мебель. Грузия продает белорусам минеральную воду, нефтепродукты, вино, алкоголь и овощи.

Два года назад Лукашенко подарил своему грузинскому коллеге картошку. Маргвелашвили вырастил ее на своем огороде, но вместе с тем признался, что по сравнению с тем урожаем, который получен на участке главы белорусского государства, его урожай более скромный.

По итогам переговоров ожидается подписание ряда двусторонних документов.

 
Теги: Минск
 
 
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Нынешний визит Маргвелашвили в Беларусь – первый в истории. Стороны обсудят экономическое сотрудничество.

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