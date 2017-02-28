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Президент поручил отразить становление Беларуси в учебниках

01.03.2017 11:37 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 мар — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил отразить в новых школьных учебниках становление белорусской государственности, об этом он заявил накануне в ходе посещения РНПЦ трансплантации органов и тканей.

Президент поручил отразить становление Беларуси в учебниках
© Фото: pixabay.com
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Глава государства изучил предложенные на госпремии научные разработки. Среди них его заинтересовал цикл научных работ "Истоки белорусской государственности: Полоцкая и Витебская земли в IX — XVIII веках", в которых по-новому раскрывается процесс формирования территорий восточнославянских раннегосударственных образований и их центров.

Как отметил Лукашенко, сейчас продолжается работа над новыми учебниками для школ, а вопросы становления белорусского государства в них обязательно надо отразить.

"Надо прописать и внедрить в умы наших людей правду. Здесь если и есть какой-то национализм, то это национализм здравый", — сказал президент.

По словам главы государства, уже на заре государственности белорусы смогли отстаивать свой "клочок земли", а знание об этом остается очень актуальным и важным и сегодня. Согласился Лукашенко и с мнением историков, что белорусы не должны быть "безродными".

"Когда мы научим учить детей исходя из тех подходов — тогда вырастим гордую на самом деле нацию", — добавил президент.

Лукашенко неоднократно выступал с критикой белорусских школьных учебников: называл их перегруженными и современными. Министерство образования республики продолжает второй год полностью обновлять пособия для школьников — предполагается, что они будут окончательно переработаны к 2020 году.

 
Теги: Минск
 
 
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Лукашенко заинтересовался циклом научных работ об истоках белорусской государственности.

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