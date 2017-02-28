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Автора изменений в граффити о дружбе Москвы и Минска не нашли. Но будут судить двух причастных
01.03.2017 11:54 — Новости Общества | Tut.by
Завершена проверка по случаю с перерисованным граффити о дружбе Москвы и Минска в белорусской столице. Оснований для возбуждения уголовного дела не нашли, как и самого художника. Однако составили протоколы об административных правонарушениях на двух вероятных участников акции.
«В ходе доследственной проверки признаков уголовно наказуемого деяния не установлено. Выявлены признаки административного правонарушения. Материалы переданы в милицию для дачи правовой оценки и привлечения лица к административной ответственности», — сообщил официальный представитель управления Следственного комитета по Минску Алексей Климович.
В столичной милиции TUT.BY рассказали, что протоколы об административном правонарушении составлены в отношении двух человек по статье 10.9 КоАП (Умышленное уничтожение либо повреждение имущества). Им грозит штраф в размере до 50 базовых (1150 рублей). Этих граждан милиция посчитала причастными, а вот сам художник фигурирует как неустановленное лицо.
В ближайшее время протоколы рассмотрит суд, рассказал TUT.BY официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Александр Ластовский.
— Материалы проверки собраны и будут в скором времени направлены в суд Октябрьского района Минска.
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В ближайшее время протоколы об административном правонарушении рассмотрит суд.
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