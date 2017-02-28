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Автора изменений в граффити о дружбе Москвы и Минска не нашли. Но будут судить двух причастных

01.03.2017 11:54 — Новости Общества | Tut.by  
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Завершена проверка по случаю с перерисованным граффити о дружбе Москвы и Минска в белорусской столице. Оснований для возбуждения уголовного дела не нашли, как и самого художника. Однако составили протоколы об административных правонарушениях на двух вероятных участников акции.


Фото: Станислав Шаршуков, TUT.BY

«В ходе доследственной проверки признаков уголовно наказуемого деяния не установлено. Выявлены признаки административного правонарушения. Материалы переданы в милицию для дачи правовой оценки и привлечения лица к административной ответственности», — сообщил официальный представитель управления Следственного комитета по Минску Алексей Климович.

В столичной милиции TUT.BY рассказали, что протоколы об административном правонарушении составлены в отношении двух человек по статье 10.9 КоАП (Умышленное уничтожение либо повреждение имущества). Им грозит штраф в размере до 50 базовых (1150 рублей). Этих граждан милиция посчитала причастными, а вот сам художник фигурирует как неустановленное лицо.

В ближайшее время протоколы рассмотрит суд, рассказал TUT.BY официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Александр Ластовский.

— Материалы проверки собраны и будут в скором времени направлены в суд Октябрьского района Минска.

Напомним, в июне российский художник Артур Кашак представил свое граффити на столичной многоэтажке по улице Могилевской, 32. Это стало своеобразным подарком ко Дню Москвы в Минске. Минчане тогда отреагировали на рисунок по-разному.

А в конце октября неизвестный художник дорисовал колючую проволоку на граффити. Вскоре через СМИ он на правах анонимности пояснил свои мотивы:

«В этой работе я не хотел говорить о политике или об отношениях Беларуси с Россией. <…> Своей акцией я хотел сказать, что, если кто-то собирается превратить уличное искусство в инструмент пропаганды и коммерческой наживы, он должен быть готов к тому, что так просто ему это с рук не сойдет».

Руководство столицы предложило автору вернуть рисунку первоначальный вид в течение недели или это сделают силами города. В итоге так и случилось — власти исправили рисунок своими силами и пригрозили художнику судом для возмещения расходов.

В декабре мэр Минска Андрей Шорец заявил, что город будет взыскивать с граффитиста расходы за исправление. И тогда чиновник заявил, якобы личность дорисовавшего мурал человека уже известна.

 
Теги: Минск
 
 
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В ближайшее время протоколы об административном правонарушении рассмотрит суд.

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