«Помогите навести на предприятии порядок. Новый директор подталкивает специалистов к увольнению. С октября прошлого года уже ушли более 10 руководителей подразделений и главных специалистов», — не раз обращались в редакцию «Белчас» работники в ОАО «Полесьеэлектромаш». Приходили они и на прием к профсоюзным юристам. Озабоченность все та же — наниматель превышает свои полномочия. Так что же происходит на предприятии?





Станки на металлолом

Как выяснилось, «Полесьеэлектромаш» лихорадит давно. Заводские «интриги» регулярно упоминаются на страницах местных СМИ в рубрике «Криминал». Так, в 2010 году директор завода приобрел оборудование стоимостью 30 тысяч долларов — старательно переоснащал производство. Оказалось, что оно было недоукомплектовано и функционировать не смогло. Большие деньги заплатили, по сути, за металлолом. В 2012 году история повторилась: очередной руководитель приобрел разукомплектованное оборудование уже на 180 тысяч долларов. Прокуратура района впоследствии выяснила, что реальная стоимость приобретения — всего 13 тысяч «зеленых». В третий раз статью Уголовного кодекса в отношении еще одного директора «Полесьеэлектромаша» применяли по аналогичному поводу (был заключен договор на поставку оборудования по завышенной цене). Один из бывших директоров резал и сдавал на металлом целые линии и станки.

— А тут еще новый руководитель — человек некомпетентный, производством не занимающийся и лишь удовлетворяющий свои амбиции… — звонившие в редакцию приводили немало аргументов не в пользу действующего директора.

— На «Полесьеэлектромаш» я пришел в том числе и из амбициозных соображений — как-никак имею специальность антикризисного управляющего, — отметил в разговоре Василий Колодич, возглавивший завод в июле прошлого года. — Счет предприятия тогда был арестован, долги за энергоносители исчислялись в баснословных суммах, цеха простаивали. А 540 человек хотели получать заработную плату.

Рабочих меньше 400, а управленцев и руководителей — 140

Объективно оценить нынешнюю экономическую ситуацию сложно. Зарплату работники получают, но ею обеспечивает управляющая компания холдинга, в который входит «Полесьеэлектромаш», — Белорусская металлургическая. Размер зарплаты невелик — средняя составляет 350 рублей, 6-часовой рабочий день и проблемы со сбытом не позволяют иметь больше. К тому же работают не все производства: цех чугунного литья, к примеру, законсервирован; в цехе по производству двигателей работа то есть, то нет. В старые добрые времена этих самых двигателей производили свыше 12 тысяч в месяц, сейчас едва вытягивают 2,5 тысячи, да и те в основном «оседают» на складах. Полноценно сегодня функционирует лишь участок цветного литья.

— Помимо финансовых неурядиц, серьезно давит проблема переизбытка кадров, — признает Василий Колодич. — В 1990-х на заводе трудились более 2 тыс. человек, итээровцев насчитывалось порядка 180. Сегодня рабочих меньше 400, а управленцев и руководителей — 140. С экономической точки зрения это ненормально. Но в сложившихся условиях производству не нужны 540 человек, так что оптимизация неизбежна.

«Директор не хочет развивать производство, ему проще все свернуть, оставив горстку людей», — заверяют уволенные с предприятия специалисты. Василий Валентинович, в свою очередь, парирует: люди разучились работать.

— Скажите, это нормально, что на заводе до сих пор не была внедрена бухгалтерская программа 1С-8?! Они б еще на счетах считали! — возмущается руководитель.

Слова о том, что работники «Полесьеэлектромаша» не желают мыслить современно, подтвердил и председатель Лунинецкого райисполкома Александр Пачко:

— Это предприятие республиканского подчинения, но положение дел нам известно, ведь завод находится на территории района, там трудятся более 500 местных жителей. А что касается ушедших специалистов, то они ведь сами написали заявления. Если их вынудили сделать это, то почему не пришли в исполком, ко мне лично и не рассказали?!

А поговорить?..

Уволившиеся уверены, что местная власть им помочь не сможет, так как у нее нет рычагов воздействия на руководство завода — оно ведь не подотчетно райисполкому.

«Сложности мы понимаем, но отказываемся принимать тот факт, что людей доводят до увольнения, — уверяет один из бывших работников. — Поводы директор находит разные: валяется мусор — значит, начальник цеха виноват. Один из специалистов перепутал имя-отчество директора, другой не услышал его телефонный звонок, находясь в отпуске, — и это все тоже послужило поводом для увольнения.

Бывший начальник цеха Тофик Аббасов ушел с предприятия, не согласившись с изменениями существенных условий труда, впрочем, как и многие другие специалисты. В душе, правда, держит обиду на нового руководителя — говорит, понять друг друга не сумели. Бывший главный механик Александр Галка также уверен: от него избавились потому, что директор собирает свою команду и старые кадры ему не нужны. Такой же точки зрения придерживается и бывший ведущий инженер-технолог Василий Дорохович. Он подтверждает, что уволился сам, но под напором обстоятельств: дескать, без его согласия его назначили на должность начальника цеха чугунного литья (того самого, который простаивает).

— Приказ о моем переводе был подписан 19 января нынешнего года, а меня с ним ознакомили на следующий день — 20-го, — возмущается Василий Степанович. — Так меня могли и в дворники перевести, а я и не знал бы. Стоило поговорить, посоветоваться…

Директор утверждает, что именно так все и было, но поди разберись сейчас. Ясно лишь одно: стороны не могут найти консенсус. Третейским судьей при этом выступают рабочие. На наш вопрос, как они оценивают ситуацию с увольнениями специалистов, люди ответили: «С безразличием». Дескать, даже хорошо, что кто-то ушел, — собственность завода будет сохраннее. А кто-то прослыл демагогом: много говорил, но делал мало, и проку от него, соответственно, тоже немного.

Своему новому директору рабочие желают успеха, лишь предлагают научиться видеть в каждом из них человека.

Надежды на лучшее

Тем временем на предприятии растет количество членов профсоюза. Председатель Лунинецкого районного объединения профсоюзов Игорь Гапон считает, что это хороший знак:

— Ситуация в ОАО «Полесьеэлектромаш» и в самом деле непростая, в первую очередь с экономической точки зрения. Нет загруженности производства, постоянной занятости работников, давят разговоры о предстоящем сокращении, вот людей и лихорадит. Но морально-психологический климат на предприятии уже улучшается, и в том есть заслуга нового председателя профкома. Инна Ковалевич избрана всего 2 месяца назад, но за это время существенно увеличилось профчленство. Если раньше оно составляло 70% (в профсоюзе, кстати, не состояли именно инженерно-технические работники), то сегодня только 70 человек не входят в профсоюз (в основном это пенсионеры). Наниматель обещает, что завод по итогам работы за первый квартал получит прибыль, и она пойдет на социально-экономические выплаты работникам.