﻿ Реклама женского белья с "качками" собрала почти 170 тыс. просмотров. 21.by
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Реклама женского белья с "качками" собрала почти 170 тыс. просмотров

01.03.2017 13:04 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 мар — Sputnik. Рекламный ролик женского белья белорусской компании MF с брутальными мужчинами собрала за несколько дней около 170 тысяч просмотров, сообщает Sputnik.

Производитель выпустил рекламу в воскресенье, однако все обратили внимание на креатив Mark Formelle лишь в начале недели.

Если раньше компанию обвиняли в сексизме за использование сексуальных девушек в рекламе, то теперь производитель пошел от обратного: для продвижения кружевного женского белья пиарщики Mark Formelle использовали полуголых накачанных мужчин.

Всего за несколько дней ролик собрал только на YouTube порядка 170 тысяч просмотров. Продолжают видео активно обсуждать и в социальных сетях, а свое внимание рекламе уделили уже и зарубежные СМИ.

Несмотря на в целом положительную реакцию на ролик, недовольные все равно нашлись — некоторые активистки уже назвали его также "сексистским" и осудили подобный пиар компании.

 
Теги: Минск
 
 
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О новом "сексизме" от белорусской компании Mark Formelle уже написали не только белорусские, но и зарубежные СМИ.

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