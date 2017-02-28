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Реклама женского белья с "качками" собрала почти 170 тыс. просмотров
01.03.2017 13:04 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 мар — Sputnik. Рекламный ролик женского белья белорусской компании MF с брутальными мужчинами собрала за несколько дней около 170 тысяч просмотров, сообщает Sputnik.
Производитель выпустил рекламу в воскресенье, однако
Если раньше компанию обвиняли в сексизме за использование сексуальных девушек в рекламе, то теперь производитель пошел от обратного: для продвижения кружевного женского белья пиарщики Mark Formelle использовали полуголых накачанных мужчин.
Всего за несколько дней ролик собрал только на YouTube порядка 170 тысяч просмотров. Продолжают видео активно обсуждать и в социальных сетях, а свое внимание рекламе уделили уже и зарубежные СМИ.
Несмотря на в целом положительную реакцию на ролик, недовольные все равно нашлись — некоторые активистки уже назвали его также "сексистским" и осудили подобный пиар компании.
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О новом "сексизме" от белорусской компании Mark Formelle уже написали не только белорусские, но и зарубежные СМИ.
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