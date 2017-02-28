МИНСК, 1 мар — Sputnik. Рекламный ролик женского белья белорусской компании MF с брутальными мужчинами собрала за несколько дней около 170 тысяч просмотров, сообщает Sputnik.

Производитель выпустил рекламу в воскресенье, однако все обратили внимание на креатив Mark Formelle лишь в начале недели .

Если раньше компанию обвиняли в сексизме за использование сексуальных девушек в рекламе, то теперь производитель пошел от обратного: для продвижения кружевного женского белья пиарщики Mark Formelle использовали полуголых накачанных мужчин.

Всего за несколько дней ролик собрал только на YouTube порядка 170 тысяч просмотров. Продолжают видео активно обсуждать и в социальных сетях, а свое внимание рекламе уделили уже и зарубежные СМИ.

Несмотря на в целом положительную реакцию на ролик, недовольные все равно нашлись — некоторые активистки уже назвали его также "сексистским" и осудили подобный пиар компании.