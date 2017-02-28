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Контролеры без опознавательных жилетов появятся в минских трамваях позже заявленного
01.03.2017 13:02 — Новости Общества | Tut.by
В конце февраля в «Минсктрансе»
По словам начальника контрольно-ревизорской службы «Минсктранса» Юрия Давидовича, решение должно быть принято в ближайшее время.
«Уже в первой половине марта контролеры [в трамваях] откажутся от специальной формы. Позже возможно распространение подобной практики и на троллейбусные маршруты», — сказал Давидович.
Вместе с тем у работников при себе должны быть удостоверение, бейдж с фото и указанием должности, а также устройства для проверки оплаты проезда. Таким образом, минские транспортники перенимают опыт многих европейских стран, где контролеры менее заметны.
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Предполагалось, что они должны появиться уже 1 марта.
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