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Контролеры без опознавательных жилетов появятся в минских трамваях позже заявленного

01.03.2017 13:02 — Новости Общества | Tut.by  
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В конце февраля в «Минсктрансе» заявили, что с 1 марта контролеры в трамваях будут работать без опознавательных жилетов. Однако сегодня сроки внедрения этого новшества перенесли, сообщает БЕЛТА.


Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

По словам начальника контрольно-ревизорской службы «Минсктранса» Юрия Давидовича, решение должно быть принято в ближайшее время.

«Уже в первой половине марта контролеры [в трамваях] откажутся от специальной формы. Позже возможно распространение подобной практики и на троллейбусные маршруты», — сказал Давидович.

Вместе с тем у работников при себе должны быть удостоверение, бейдж с фото и указанием должности, а также устройства для проверки оплаты проезда. Таким образом, минские транспортники перенимают опыт многих европейских стран, где контролеры менее заметны.

 
 
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