Беларусь с величайшим уважением относится к Грузии и ее народу. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в среду на переговорах с грузинским коллегой Георгием Маргвелашвили.

«Мы всегда рады видеть наших грузинских братьев в Беларуси. У нас больше, чем общая история. На территории Беларуси за ее освобождение боролись тысячи грузинских граждан. Много, к сожалению, погибло наших братьев грузин, освобождая и защищая Беларусь. Это та часть истории, которая никогда не забывается и не может быть забыта. Поэтому вы для нас очень близкие люди, и мы всегда с величайшим уважением относились и относимся не только к вашей истории, но и к людям, которые проживали на этом героическом клочке земли, имя которому сегодня - свободная и независимая Грузия», - цитирует агентство «БЕЛТА» Лукашенко.

Белорусский лидер отметил, что страны не имеют противоречий в политических отношениях, и поблагодарил Маргвелашвили за ту позицию, которая занимает Грузия в международных организациях, поддерживая Беларусь.

В марте прошлого года Лукашенко заявил , что Грузия и Беларусь должны увеличить товарооборот. Тогда белорусский лидер отметил: расхождений во внешней политике у Минска и Тбилиси практически нет, и ничто не мешает партнерам выстраивать отношения.