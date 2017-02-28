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Первая половина марта будет по-апрельски теплой: ожидается до +15 градусов

01.03.2017 13:41 — Новости Общества | Tut.by  
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Беларусь распрощалась с зимой максимально теплой погодой. Как ожидают синоптики, первая декада марта будет соответствовать климатической норме апреля. Но обольщаться не стоит: это месяц переходной, поэтому температура еще может снижаться. Подробнее TUT.BY рассказала главный синоптик Гидромета Светлана Рыбакова.


В последний день зимы температура воздуха по стране достигла +9...+15 градусов. В Минске столбик термометра почти достиг отметки в 10 градусов — и обновил абсолютный максимум для 28 февраля.

— Первая декада марта обещает быть очень теплой. Температурный фон будет выше климатической нормы на 7−8 градусов и соответствовать температуре начала апреля, — рассказала Светлана Рыбакова.

Основная температура воздуха в первой декаде марта составит ночью -0...+7°С, отдельно при прояснениях до -3 градусов. Дневные температуры в пределах +5...12 градусов, в отдельных южных районах воздух может прогреться до +15°С.

Лишь в пятницу, 3 марта, ожидается непродолжительное понижение температуры днем до +1...+4 градусов, осадки в виде мокрого дождя и снега, порывистый ветер. Ночь на субботу еще будет холодной, в пределах -3...+3 градусов. Днем 4 марта уже потеплеет, а в воскресенье, 5 марта, ожидается настоящий весенний день.

В понедельник и вторник теплая погода сохранится. Лишь на 8 марта будет немного прохладнее, возможен дождь. В Минске прогнозируют +4...+6 градусов тепла.

— У нас начало климатической весны — с переходом среднесуточной температуры через ноль в сторону повышения. И это происходит в первой половине марта по юго-западу республики, а во второй половине месяца — по северо-востоку. В Минске переход температуры ожидается 23 марта, то есть начало весны, — пояснила специалист Гидромета.

Синоптики предупреждают, что март переходной месяц. И хотя начался он с аномально теплой погоды, но возвращение холодов не исключается.

— Например, абсолютный максимум температуры воздуха в марте был отмечен 19 марта 1990 года. Тогда в Минске тогда было почти +19 градусов, а в Лельчицах — +23. Но в далеком 1964 году в знаменательный день 8 марта в столице зафиксировали -30,5 градусов, а в Жлобине — температура опустилась до -38°С.

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Теги: Минск
 
 
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Как ожидают синоптики, первая декада марта будет соответствовать климатической норме апреля. Но обольщаться не стоит: это месяц переходной, поэтому температура...

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