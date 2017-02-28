Белоруса-бойца батальона «Донбасс» Игоря Клевко, подозреваемого в заказном убийстве, задержали в военном госпитале под Киевом. О том, что его взяли под стражу, родные и близкие узнали через неделю из СМИ, рассказал TUT.BY Юрий Клевко, отец Игоря.



Этот снимок Игорь Клевко прислал отцу сразу после операции. Фото предоставлено Юрием Клевко

— В последний раз мы связывались утром 19 февраля. Следующую неделю я отправлял ему сообщения, но ответа не получал, хотя они были прочитаны. Я его разыскивал и только 27 февраля узнал, что его взяли под стражу — прочитал об этом на «Белорусском партизане».

По словам Юрия Александровича, сын лежал в Ирпенском военном госпитале под Киевом с минно-взрывной травмой ноги. Его задержали всего через 3 дня после операции, сделанной 16 февраля.

— Раненого, после операции…, — сетует отец. — Его увезли в Мариуполь, не поставив в известность ни руководство госпиталя, ни руководство части, ни семью.

Юрий Александрович не верит, что сын мог совершить убийство.

— Какой-то, видимо, подставной подельник. Думаю, следователям надо закрыть «висяк». Единственное, что сходится — осенью 2014 года их отводили под Мариуполь, он был где-то в том районе.

Как рассказала TUT.BY подруга Игоря Клевко, попросившая не называть ее имя, они с Игорем договаривались встретиться 19 февраля, но в обед его телефон выключился. Приехав в госпиталь, женщина Игоря там не нашла. Соседи по палате рассказали, что ему якобы сообщили о приезде родственников, он вышел и больше не вернулся.

— Я неделю не знала, где он. Друзья тоже его искали. Потом Юрий Александрович прислал ссылку на эту новость. Как так может быть, что белорусские журналисты знают, где он, а семья и друзья — нет? — возмущается подруга Игоря Клевко.

Вчера она забрала вещи Игоря из госпиталя, а сейчас ищет ему адвоката в Мариуполе.

В батальоне «Донбасс» пока не могут прокомментировать задержание своего бойца.

— Мы узнали об этом от его сослуживцев, из старого состава. К сожалению, пока не знаем даже, почему его задержали. Над этим сейчас работают юристы нашего батальона, — рассказала TUT.BY и.о. пресс-офицера батальона.

Напомним, 20 февраля суд в Мариуполе постановил на 60 дней взять под стражу гражданина Беларуси, подозреваемого в убийстве. Как утверждает следствие, в 2014 году он по заказу неизвестного похитил и расстрелял человека. Показания против него дал подельник-украинец. Сам белорус сказал в суде, что его оклеветали, и был против заключения под стражу, потому что в СИЗО невозможно будет продолжить лечение.

В постановлении суда скрыто имя белоруса, но, по данным « Радыё Свабода », речь идет об Игоре Клевко, бойце батальона «Донбасс». Он переехал в Украину в 2014-м, воевал в зоне АТО, по собственным словам , дважды был ранен. Осенью 2016 года получил негосударственный орден «Народный Герой Украины».