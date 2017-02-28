В Кричеве эксперты небанально раскрыли два простых преступления с помощью ультрасовременных исследований, рассказала официальный представитель управления Следственного комитета по Могилевской области Оксана Соленюк. Преступников вычислили с помощью окурка и запаха, пишет « СБ Беларусь Сегодня ».



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Вор проник в жилой дачный вагончик на берегу водоема и обокрал владельца на 2,5 млн неденоминированных рублей. Следователи нашли его по результатам генетической экспертизы окурка, оставленного на месте преступления. Сверив геном преступника с автоматической идентификационной базой ДНК, эксперты обнаружили совпадение — носителем ДНК оказался ранее судимый за кражу 28-летний житель Кричевского района.

Еще более наукоемкую экспертизу назначил следователь по делу 26-летней женщины, которая мошенническим путем обманула старушку. Злоумышленница зашла к ней в дом, всучила копеечное одеяло, при этом на глазах хозяйки забрала золотое кольцо и все деньги из кошелька. В числе прочих в поисках преступницы была назначена и одорологическая экспертиза — исследование индивидуального запаха человека. Именно благодаря этим исследованиям установлена личность мошенницы, которая, как оказалось, проходила свидетелем по аналогичному делу в Чериковском районе.

Подобные экспертные исследования недешевы. Только реактивы для выделения генома человека стоят около 60 рублей, говорит официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области Светлана Зычкова. А одорологические экспертизы проводятся исключительно в центральном аппарате комитета с помощью уникальных собак-детекторов.