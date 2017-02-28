МИНСК, 1 мар – Sputnik. Возведение спорного бизнес-центра возле урочища Куропаты на улице Мирошниченко в ближайшие несколько дней возобновлено не будет, рассказал Sputnik по итогам встречи в среду в Мингорисполкоме сопредседатель оргкомитета по созданию партии Белорусская христианская демократия Павел Северинец.

"Я бы охарактеризовал итоги встречи как боевая ничья. Несколько дней есть передышка. Официально возобновлять работы не будут. Кроме того, попробуют организовать круглый стол по теме Куропат. Кроме того, они будут, насколько я понял, изучать документы и подписи, которые мы собрали", – рассказал Северинец.

Конкретные сроки приостановки строительства на встрече, по словам политика, не обсуждались – это может быть и несколько дней, и несколько недель.

"У меня сложилось впечатление, что и Андрей Шорец (председатель Мингорисполкома – Sputnik), и другие участники встречи, за исключением профильного зама Шорца Лаптева (Виктор Лаптев, курирующий градостроительные вопросы – Sputnik) были готовы к соглашению и компромиссу. Обсуждались аргументы. Не было с их стороны такой "цементной" позиции. Только Лаптев был категорически против, выступал за то, что здесь все нормально, мы будем строить – и все", – поделился подробностями Северинец

На прием к председателю Мингорисполкома Шорца пришли четыре активиста, которые представляют разные политические и общественные силы, выступающие против строительства возле урочища Куропаты бизнес-центра.

На разговор, помимо Северинца, попали лидер партии БНФ Алексей Янукевич, журналист Марат Горевой и представитель одного из соседних с Куропатами домов Юрий Степанищев.

Противостояние длится уже 10-й день. Активисты ряда политических и общественных организаций вместе с местными жителями протестуют против строительства бизнес-центра на улице Мирошниченко . Активисты считают неприемлемым возведение объектов вблизи мест массовых захоронений жертв массовых репрессий.

Возле стройплощадки постоянно дежурят люди. В пятницу со стройки была выведена техника. Однако в понедельник комиссия Первомайского района утвердила итоги общественного обсуждения застройки территории, в которую входит проблемный участок – замечаний касательно конфликтного стройобъекта общественность якобы не высказывала.

О необходимости увековечить память жертв в Куропатах ранее высказывались главный редактор газеты "СБ. Беларусь сегодня" Павел Якубович, глава Римско-католической церкви в Беларуси архиепископ Тадеуш Кондрусевич и другие.