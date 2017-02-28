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Акция "Белавиа": за два дня продано около 27 тысяч билетов
01.03.2017 14:11 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 мар – Sputnik. Порядка 27 тысяч мест было выкуплено во время двухдневной акции Национальной авиакомпании "Открывай границы", сообщили Sputnik в пресс-службе "Белавиа".
© Sputnik/ Сергей Пушкин
Во время акции предлагались места на большинство прямых рейсов национально перевозчика по цене 50 евро + таксы и сборы.
"Около 21 тысячи мест были проданы по акционной стоимости, то есть оба места продавались в билете со скидкой. Еще 6 тысяч акционных мест были выкуплены в комбинированных билетах. Одно место – по акции, второе – по стандартной цене", – рассказали в "Белавиа".
Самыми популярными направлениями стали Прага, Амстердам, Тбилиси, Париж, Рим.
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Часть мест было выкуплено в рамках комбинированных билетов, когда уцененной оказалась дорога только в одну сторону.
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