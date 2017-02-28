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Из Грузии с восхищением: президент Маргвелашвили в Минске
01.03.2017 13:35 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Экономика, политика и корнеплоды. Президенты Беларуси и Грузии Александр Лукашенко и Георгий Маргвелашвили проводят в среду переговоры в минском Дворце независимости. Это
Президенты вышли за рамки протокольного времени и беседуют тет-а-тет уже почти три часа вместо 30 минут. Два года назад Александр Лукшенко посещал Грузию и тогда подарил своему грузинскому коллеге белорусский бренд картошку. Сейчас Маргвелашвили рассказал, что ту картошку он посадил, вырастил и собрал урожай, но признался, что его урожай более скромный, чем у белорусского президента.
Александр Лукашенко в своем приветственном слове сказал: «Надо было раньше приехать в Беларусь!» Ведь белорусы всегда рады грузинам. Несмотря на такой дружеский характер встречи, протокол никто не отменял. Церемония официальной встречи прошла, как и подобает мероприятиям такого ранга, с ротой почетного караула, красной дорожкой, фотографированием и исполнением государственных гимнов.
Мы никогда не дружили против кого-то и дружить так не собираемся, но у нас есть свои интересы, заявил Александр Лукашенко. Он поблагодарил Георгия Маргвелашвили за поддержку, которую Грузия оказывает Беларуси на международной арене.
Отношения между Беларусью и Грузией обрели новый импульс, уверен грузинский лидер. Странам нужно нарастить товарооборот до 200 млн долларов. В прошлом году он приблизился к 100-миллионной отметке. Это был рекордный показатель за пять лет.
Георгий Маргвелашвили прилетел в Минск накануне вечером и уже успел кое-что посмотреть в белорусской столице. Он отметил, что Минск очень красивый и душевный город. Программа официального визита грузинского лидера насыщенная: это не только официальные встречи, но и посещение достопримечательностей. Белорусам есть, что показать. По итогам сегодняшних переговоров ожидается подписание ряда двусторонних документов.
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Президенты двух стран уже обсудили развитие товарооборота, сотрудничество на международной арене и урожайность картофеля.
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