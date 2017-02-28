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Вышел новый трейлер блокбастера "Стражи галактики"
01.03.2017 14:29 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 мар — Sputnik. Студии Disney и Marvel представили новый дублированный трейлер блокбастера "Стражи галактики 2", сообщили Sputnik кинодистрибьюторы.
Первые "Стражи Галактики" вышли на экраны в 2014 году и стали одним из самых популярных фильмов о супергероях от MARVEL. Кассовые сборы фантастической комедии перевалили за 773 миллиона долларов, сама же картина собрала множество положительных отзывов зрителей.
Студии Disney и Marvel представили в среду новый трейлер "Стражей галактики 2", в этот же день его и дублировали на русский.
Поклонники истории уже вовсю делятся в социальных сетях отзывами о трейлере, умиляются маленькому персонажу Грута и пытаются узнать, что же произойдет после встречи героя Звездного лорда со своим отцом.
Премьера фильма "Стражи Галактики. Часть 2" состоится 4 мая 2017 года.
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Первая фантастическая лента франшизы вышла три года назад и собрала в мировом прокате более $773 миллиона долларов.
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