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Больше всего билетов продали в Прагу, Амстердам, Тбилиси. "Белавиа" рассказала о результатах акции
01.03.2017 14:35 — Новости Общества | Tut.by
За два дня весенней акции «Белавиа» продала около 24 тысяч мест по сниженным ценам. Больше всего билетов пассажиры купили в Прагу.
Авиакомпания «Белавиа» подводит итоги
Больше всего билетов по акционному тарифу продано на рейсы в Прагу, Амстердам, Тбилиси, Париж, Рим, говорят TUT.BY в пресс-службе авиакомпании. Популярными оказались направления в Барселону и Сочи. 30% купивших билеты по акции — иностранцы.
Пассажиры покупали билеты и по акционному тарифу туда-обратно, и комбинируя акционный и минимальный тариф.
— Исключительно по акционному тарифу проданы 21 тысяча мест (это 10,5 тысяч билетов), — рассказывают в пресс-службе «Белавиа». — Еще 6 тысяч проданных мест — это комбинированные билеты, когда пассажиры покупали в одну сторону билет по акции, а в другую — по стандартной минимальной стоимости.
В авиакомпании отмечают, что проблем с сайтом не наблюдалось, несмотря на наплыв посетителей.
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Больше всего билетов по акционному тарифу продано на рейсы в Прагу, Амстердам, Тбилиси, Париж, Рим. Популярными оказались направления в Барселону и Сочи.
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