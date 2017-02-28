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Больше всего билетов продали в Прагу, Амстердам, Тбилиси. "Белавиа" рассказала о результатах акции

01.03.2017 14:35 — Новости Общества | Tut.by  
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За два дня весенней акции «Белавиа» продала около 24 тысяч мест по сниженным ценам. Больше всего билетов пассажиры купили в Прагу.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Авиакомпания «Белавиа» подводит итоги акции, которая проходила 27 и 28 февраля. Билеты продавались по специальным ценам: 50 евро плюс таксы и сборы за перелет в обе стороны.

Больше всего билетов по акционному тарифу продано на рейсы в Прагу, Амстердам, Тбилиси, Париж, Рим, говорят TUT.BY в пресс-службе авиакомпании. Популярными оказались направления в Барселону и Сочи. 30% купивших билеты по акции — иностранцы.

Пассажиры покупали билеты и по акционному тарифу туда-обратно, и комбинируя акционный и минимальный тариф.

— Исключительно по акционному тарифу проданы 21 тысяча мест (это 10,5 тысяч билетов), — рассказывают в пресс-службе «Белавиа». — Еще 6 тысяч проданных мест — это комбинированные билеты, когда пассажиры покупали в одну сторону билет по акции, а в другую — по стандартной минимальной стоимости.

В авиакомпании отмечают, что проблем с сайтом не наблюдалось, несмотря на наплыв посетителей.

 
 
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Больше всего билетов по акционному тарифу продано на рейсы в Прагу, Амстердам, Тбилиси, Париж, Рим. Популярными оказались направления в Барселону и Сочи.

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