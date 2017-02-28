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Контролеры без униформы появятся в транспорте первой половине марта

01.03.2017 14:59 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 мар – Sputnik. Контролеры в столичных трамваях будут работать без униформы уже в первой половине месяца в формате эксперимента, рассказал Sputnik начальник контрольно-ревизорской службы ГП "Минсктранс" Юрий Давидович.

Контролеры без униформы появятся в транспорте первой половине марта
© Sputnik / Виктор Толочко
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Информация о появлении контролеров без специальных жилетов в столичном транспорте была озвучена в начале текущей недели: предполагалось, что новшество введут уже с 1 марта. Однако в среду контролеры все еще продолжают в униформе проверять проездные билеты у пассажиров.

"В первой половине марта начнется эксперимент по работе контрольно-ревизорской службы без специальной одежды, только с удостоверениями", – рассказал Sputnik Давидович.

По словам собеседника агентства, если эксперимент пройдет успешно на трамвайных маршрутах, то подобную практику могут расширить и на другой минский общественный транспорт. "Решением примем после эксперимента", – добавил представитель "Минсктранса".

Давидович также уточнил, что при проработке этой идеи никаких юридических нюансов не было – закон не обязывает контролеров выходить на проверку транспорта на маршрутах в ярких жилетах.

Штраф за безбилетный проезд в общественном транспорте Минск составляет 11,5 рубля.

 
Теги: Минск
 
 
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Первое время контролеры без специальной формы будут работать лишь в рамках эксперимента на трамвайных маршрутах.

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