МИНСК, 1 мар – Sputnik. Контролеры в столичных трамваях будут работать без униформы уже в первой половине месяца в формате эксперимента, рассказал Sputnik начальник контрольно-ревизорской службы ГП "Минсктранс" Юрий Давидович.

Информация о появлении контролеров без специальных жилетов в столичном транспорте была озвучена в начале текущей недели: предполагалось, что новшество введут уже с 1 марта. Однако в среду контролеры все еще продолжают в униформе проверять проездные билеты у пассажиров.

"В первой половине марта начнется эксперимент по работе контрольно-ревизорской службы без специальной одежды, только с удостоверениями", – рассказал Sputnik Давидович.

По словам собеседника агентства, если эксперимент пройдет успешно на трамвайных маршрутах, то подобную практику могут расширить и на другой минский общественный транспорт. "Решением примем после эксперимента", – добавил представитель "Минсктранса".

Давидович также уточнил, что при проработке этой идеи никаких юридических нюансов не было – закон не обязывает контролеров выходить на проверку транспорта на маршрутах в ярких жилетах.

Штраф за безбилетный проезд в общественном транспорте Минск составляет 11,5 рубля.