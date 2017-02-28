МИНСК, 1 мар – Sputnik. Следственный комитет Беларуси завершил доследственную проверку в связи с инцидентом с граффити "Минск – Москва", сообщили в СК.

Мурал на улице Могилевской был сделан в июне 2016 года ко Дню Москвы в Минске. Мальчик на изображении символизирует Минск, а девочка — Москву. Автором проекта выступил российский художник Артур Кашак. "Дорисовали" граффити на доме №32 в конце октября: к цветам у мальчика и девочки, изображенных на мурале, добавилась колючая проволока.

"В ходе проверки признаков уголовно наказуемых деяний не установлено. Выявлены признаки административного правонарушения", — сообщил Sputnik в среду официальный представитель УСК по Минску Алексей Климович.

По его словам, материалы переданы в милицию для дачи правовой оценки

Как ранее сообщал Sputnik, председатель Мингорисполкома Андрей Шорец заявил, что городские власти намерены взыскать с художника, который дорисовал колючую проволоку на граффити, деньги на восстановление мурала. По его словам, Мингорисполком готовит документы в суд.