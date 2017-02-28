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СК: милиция даст оценку инциденту с граффити "Минск-Москва"

01.03.2017 15:08 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 мар – Sputnik. Следственный комитет Беларуси завершил доследственную проверку в связи с инцидентом с граффити "Минск – Москва", сообщили в СК.

СК: милиция даст оценку инциденту с граффити "Минск-Москва"
© Фото: budgawl / Livejournal
Художника, дорисовавшего проволоку на граффити "Минск-Москва", нашли

Мурал на улице Могилевской был сделан в июне 2016 года ко Дню Москвы в Минске. Мальчик на изображении символизирует Минск, а девочка — Москву. Автором проекта выступил российский художник Артур Кашак. "Дорисовали" граффити на доме №32 в конце октября: к цветам у мальчика и девочки, изображенных на мурале, добавилась колючая проволока. 

"В ходе проверки признаков уголовно наказуемых деяний не установлено. Выявлены признаки административного правонарушения", — сообщил Sputnik в среду официальный представитель УСК по Минску Алексей Климович.

По его словам, материалы переданы в милицию для дачи правовой оценки

Как ранее сообщал Sputnik, председатель Мингорисполкома Андрей Шорец заявил, что городские власти намерены взыскать с художника, который дорисовал колючую проволоку на граффити, деньги на восстановление мурала. По его словам, Мингорисполком готовит документы в суд.

 
Теги: Минск
 
 
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Дело о минском граффити может иметь судебную перспективу. Мингориспоком намерен взыскать деньги с художника, дорисовавшего колючую проволоку на граффити о дружбе...

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