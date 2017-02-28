МИНСК, 1 мар – Sputnik. Минский облисполком запретил гражданам выходить на лед на всех водоемах региона, сообщила в среду Sputnik официальный представитель областного УМЧС Кристина Борейко.

Запрет введен из-за сложившихся погодных условий: уже около недели в Беларуси непривычно тепло, а температура воздуха даже ночами не опускается ниже нуля.

"В период оттепели реки и озера особенно опасны, так как с перепадами температур изменяется не только толщина льда, но и его структура. В настоящее время лед на водоемах области неоднородный и нестабильный", –напомнила представительница МЧС.

По словам Борейко, подтаявший лед имеет оттенки серого, матово-белого или желтого цвета и является наиболее ненадежным, так как обрушивается без предупреждающего звука потрескивания.

"Уважаемые родители, поговорите еще раз со своим ребенком, объясните всю опасность игр на льду и ни в коем случае не разрешайте детям гулять вблизи водоемов", – призвала собеседница агентства.

По информации Гидромета, в ближайшие дни лед на реках и озерах продолжит разрушаться из-за теплой мартовской погоды.