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Выходить на лед запретили в Минской области с 1 марта
01.03.2017 15:54 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 мар – Sputnik. Минский облисполком запретил гражданам выходить на лед на всех водоемах региона, сообщила в среду Sputnik официальный представитель областного УМЧС Кристина Борейко.
Запрет введен из-за сложившихся погодных условий: уже около недели в Беларуси непривычно тепло, а температура воздуха даже ночами не опускается ниже нуля.
"В период оттепели реки и озера особенно опасны, так как с перепадами температур изменяется не только толщина льда, но и его структура. В настоящее время лед на водоемах области неоднородный и нестабильный", –напомнила представительница МЧС.
По словам Борейко, подтаявший лед имеет оттенки серого, матово-белого или желтого цвета и является наиболее ненадежным, так как обрушивается без предупреждающего звука потрескивания.
"Уважаемые родители, поговорите еще раз со своим ребенком, объясните всю опасность игр на льду и ни в коем случае не разрешайте детям гулять вблизи водоемов", – призвала собеседница агентства.
По информации Гидромета, в ближайшие дни лед на реках и озерах
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Спасатели напоминают, что в период оттепели реки и озера особенно опасны.
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