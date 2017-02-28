МИНСК, 1 мар – Sputnik. Гомельский горотдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела, возбужденного по факту гибели рабочего ОАО "Гомельский областной техноторговый центр "Гарант", сообщила Sputnik в среду официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Гомеле" title="Обрушившееся здание в Гомеле" class="">

Гомеле" title="Обрушившееся здание в Гомеле" class=""> СК Беларуси Рабочий погиб в Гомеле при обрушении здания

Инцидент в областном центре произошел 2 сентября 2015 года: при демонтаже здания его конструкции обрушились и завалили 60-летнего рабочего , который погиб.

"Собранные доказательства стали основанием для предъявления обвинения мастеру стройгруппы ОАО "Гомельский ОТТЦ "Гарант", – сказала Кривоногова.

По ее словам, мастер обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 303 Уголовного кодекса Беларуси – нарушение правил безопасности строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Кривоногова отметила, что здание рухнуло, потому что мастер плохо организовал работу на объекте – в первую очередь разбирались стены, а не потолочное перекрытие. Кроме того, он не контролировал соблюдение рабочими требований ТБ.

По словам собеседницы Sputnik, сейчас уголовное дело изучил прокурор и оно направлено для рассмотрения в суд.