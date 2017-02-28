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Гибель рабочего под завалами здания в Гомеле: судить будут мастера
01.03.2017 16:08 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 мар – Sputnik. Гомельский горотдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела, возбужденного по факту гибели рабочего ОАО "Гомельский областной техноторговый центр "Гарант", сообщила Sputnik в среду официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.
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СК Беларуси
Инцидент в областном центре произошел 2 сентября 2015 года: при демонтаже здания его конструкции
"Собранные доказательства стали основанием для предъявления обвинения мастеру стройгруппы ОАО "Гомельский ОТТЦ "Гарант", – сказала Кривоногова.
По ее словам, мастер обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 303 Уголовного кодекса Беларуси – нарушение правил безопасности строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека.
Кривоногова отметила, что здание рухнуло, потому что мастер плохо организовал работу на объекте – в первую очередь разбирались стены, а не потолочное перекрытие. Кроме того, он не контролировал соблюдение рабочими требований ТБ.
По словам собеседницы Sputnik, сейчас уголовное дело изучил прокурор и оно направлено для рассмотрения в суд.
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Здание, по версии следствия, рухнуло, потому что мастер плохо организовал работу на объекте – в первую очередь разбирались стены, а не потолочное перекрытие.
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