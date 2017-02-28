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После визита в Рогачев замглавы Администрации президента местному жителю нашли работу

01.03.2017 16:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Денис Дашкевич несколько лет не мог устроиться по специальности. Молодой человек пришел в райисполком на прием по вопросам "тунеядства", который 17 января в Рогачеве проводил  первый заместитель главы Администрации перзидента Максим Рыженков и пожаловался на ситуацию в которой оказался. Спустя полторы недели местному жителю нашли работу.


Денис по профессии музыкант, лауреат республиканских и международных конкурсов, в 2003 году даже стал стипендиатом Специального фонда президента по поддержке одаренной молодежи. Но поработал в культуре недолго: не сложились отношения с вышестоящим руководством. Пришлось уйти. С тех пор не мог найти работу по профессии. 

В последнее время молодой человек является администратором сайта "Рогачев Онлайн", известного своим критическим отношением к местной власти. 

— Сейчас я вынужден работать на иностранное государство в Сети. Это разовые подработки. Я хочу работать, хочу платить налоги. Но просто не понимаю: если государство меня лишило работы, точнее чиновники-самодуры, то почему с меня хотят взять этот сбор? —  обратился к заместителю главы Администрации молодой человек.

В ответ Максим Рыженков поручил местным чиновникам помочь парню с трудоустройством.

1 марта стало известно, что Дашкевичу предложили возглавить центр культуры и досуга в Поболово. Предложение молодой человек принял. Сегодня у него первый рабочий день на новом месте.

 
 
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Денис Дашкевич несколько лет не мог устроиться по специальности. Молодой человек пришел в райисполком на прием по вопросам "тунеядства", который 17 января в...

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