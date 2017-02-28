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В столичном метро начали по-новому обозначать места для пожилых людей
01.03.2017 16:24 — Новости Общества | Tut.by
В качестве эксперимента в минском метро будут по-другому обозначать места для пожилых людей. Первый состав с новыми информационными наклейками в вагонах выходит уже сегодня. Об этом рассказал пресс-секретарь столичной подземки Андрей Кузьмин.
Новые обозначения появились в вагонах одного из составов на первой линии метро. Информационные указатели тут расположены не над сиденьями, а прямо на спинках. Такие наклейки появились на каждом сидении возле двери в каждом секторе.
По словам Кузьмина, решение приняли на основании обращений пассажиров о том, что старые указатели были не совсем заметны. Если эксперимент пройдет успешно, то эту практику распространят и на другие составы.
Эффективность проверят на основании того, станут ли люди чаще уступать места пожилым и будут ли жалобы на нововведение.
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Нововведение коснулось пока одного состава метро.
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