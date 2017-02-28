Потерпевший по делу «черных риелторов» Виктор Ефременко в конце 2014 года сообщал милиции, что его удерживают и заставляют продать квартиру, заявил 1 марта на суде один из свидетелей.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Слушание резонансного дела проходит в Могилевском областном суде. На скамье подсудимых четыре человека. Семену Бережному, Игорю и Татьяне Гершанковым предъявлено обвинение в совершении убийств и приготовлении к совершению убийств, похищении человека и приготовлении к похищению, а также мошенничестве, разбое, вымогательстве, хищении или уничтожении документов. Супруги обвиняются также в незаконном обороте наркотиков или психотропов (хранение без цели сбыта). Бориса Колесникова обвиняют в разбое, пособничестве при совершении убийства, пособничестве в похищении человека.

По данным следствия, действовали злоумышленники с 2009 по 2015 год. Обманным путем они убеждали собственников квартир продать имущество, а после этого расправлялись с ними. На кладбищах в Могилевской области было найдено шесть захоронений и еще три ямы, приготовленные для будущих жертв. Некоторых, как прозвучало в ходе судебного заседания, закапывали живьем — человек в это время спал под воздействием водки и клофелина.

Среди заслушанных 1 марта свидетелей был сотрудник департамента охраны МВД, несший в конце 2014 года службу в здании администрации Октябрьского района Могилева. По его словам, в один из дней туда пришел взволнованный пожилой человек и, протянув паспорт, попросил вызвать милицию.

— Он сказал, что какие-то люди его удерживают, не кормят, хотят, чтобы продал квартиру, а потом отнять деньги, — рассказал милиционер. С пожилым человеком были также какие-то мужчина и женщина. Свидетель рассказал, что он сообщил в дежурную часть РОВД и вскоре в администрацию района пришел участковый милиционер. Ему постовой передал паспорт гражданина. О чем беседовали участковый и посетители, ему неизвестно.

Согласно материалам дела, Виктор Ефременко избежал участи жертвы «черных риелторов» во многом случайно. Так, покупательницей квартиры потерпевшего оказалась его знакомая, также усмотревшая странности в действиях посредников. Благодаря ей Ефременко смог сразу же после заключения сделки положить деньги на свой счет в банк.

Сегодня же на суде была допрошена могилевчанка, семья которой в сентябре 2014 года купила однокомнатную квартиру убитого преступниками Блажевича на улице Вишневецкого. Молодая женщина рассказала, что квартира была куплена во многом за одолженные деньги, но пожить там толком семья не успела. Из-за истории с исчезновением бывшего хозяина квартиру они продали и больше, несмотря на рождение второго ребенка, отдельного жилья себе не ищут, оставаясь жить с родителями.

Заседания суда по делу «черных риелторов» проходят в рамках установленного порядка, подсудимые дают ответы на вопросы. Исключение составляет Борис Колесников, который отказывается отвечать в присутствии прессы, а также всячески пытается спрятать свое лицо от журналистов.