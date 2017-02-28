МИНСК, 1 мар — Sputnik. Британская газета Financial Times опубликовала репортаж из белорусского Парка высоких технологий, который внешне "не похож на офис Google", но разрабатывает достойный продукт.



© Sputnik / Виктор Толочко Бренд Беларуси: как продать страну туристу и инвестору

"Еще 15 лет назад белорусской IT-компании было сложно быть воспринятой серьезно. Проблемы заключались в простых вещах, например, нужно было место, куда можно было бы привести клиента. Мы волновались и стыдились привозить крупных западных клиентов в наши белорусские офисы", — пишет газета со ссылкой на Аркадия Добкина, председателя совета директоров Epam.

Ситуация изменилась: по западным стандартам, конечно, нет ничего особенного, но по крайней мере, разработчикам есть куда привести клиента.

С 2005 года существует концепция парка, с 2006 компании могут регистрироваться членами парка и получать налоговые льготы. Сегодня при парке зарегистрированы 164 компании-резидента.

Издание сообщило, что и иностранцы заинтересовались ПВТ, признавая силу советского образования, оставшегося в наследство Беларуси, где упор делался на математику и технологии.

"Принятое в прошлом году решение ЕС об отмене санкций, прежде введенных из-за нарушения в стране прав человека, похоже, улучшило имидж республики, как и решение Беларуси ввести безвизовый въезд для туристов, прибывающих из Европы и США", — подчеркнула газета.