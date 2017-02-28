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Financial Times: Беларусь хочет быть IT-государством
01.03.2017 16:30 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 мар — Sputnik. Британская газета Financial Times опубликовала
© Sputnik / Виктор Толочко
"Еще 15 лет назад белорусской IT-компании было сложно быть воспринятой серьезно. Проблемы заключались в простых вещах, например, нужно было место, куда можно было бы привести клиента. Мы волновались и стыдились привозить крупных западных клиентов в наши белорусские офисы", — пишет газета со ссылкой на Аркадия Добкина, председателя совета директоров Epam.
Ситуация изменилась: по западным стандартам, конечно, нет ничего особенного, но по крайней мере, разработчикам есть куда привести клиента.
С 2005 года существует концепция парка, с 2006 компании могут регистрироваться членами парка и получать налоговые льготы. Сегодня при парке зарегистрированы 164 компании-резидента.
Издание сообщило, что и иностранцы заинтересовались ПВТ, признавая силу советского образования, оставшегося в наследство Беларуси, где упор делался на математику и технологии.
"Принятое в прошлом году решение ЕС об отмене санкций, прежде введенных из-за нарушения в стране прав человека, похоже, улучшило имидж республики, как и решение Беларуси ввести безвизовый въезд для туристов, прибывающих из Европы и США", — подчеркнула газета.
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Британская газета сравнила белорусский Парк высоких технологий с потенциальной Силиконовой долиной.
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