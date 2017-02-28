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Извещения на уплату налогов можно будет получать на e-mail

01.03.2017 16:27 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 мар – Sputnik. Министерство по налогам и сборам Беларуси своим постановлением №2 от 31 января 2017 года уточнило некоторые вопросы взаимодействия электронным способом с налогоплательщиками.

Извещения на уплату налогов можно будет получать на e-mail
© flickr.com/ Images Money
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Документ опубликован в среду на Национальном правовом интернет-портале, он содержит инструкцию о порядке ведения личного кабинета плательщика. 

"Устанавливается, что извещения на уплату налогов, сборов (пошлин) направляются физическому лицу с его согласия через личный кабинет или на адрес электронной почты (с возможностью электронного уведомления)", – говорится в инструкции.

Там поясняется, что плательщик должен сам уведомить любой налоговый орган (независимо от места жительства, регистрации или постановки на учет в налоговой инспекции) о том, что будет взаимодействовать с ИМНС в электронном виде. Для этого надо предъявить в налоговой документ, удостоверяющий личность. 

Учет физлиц будет вестись в реестре удостоверения согласия на получение от налоговых органов извещения через личный кабинет плательщика или иным электронным способом и получения учетной записи, пароля. 

Датой направления извещения считается дата его размещения в личном кабинете либо его направления на e-mail. На бумажном носителе документ не вручается. 

Также постановление вносит изменения в инструкцию о порядке представления (направления), приема и обработки налоговых деклараций, а также иных документов в электронном виде.

 
Теги: Минск
 
 
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МНС уточнило некоторые вопросы электронного взаимодействия с плательщиками, изменения внесены и в порядок приема и обработки электронных налоговых деклараций.

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