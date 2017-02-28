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Извещения на уплату налогов можно будет получать на e-mail
01.03.2017 16:27 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 мар – Sputnik. Министерство по налогам и сборам Беларуси своим постановлением №2 от 31 января 2017 года уточнило некоторые вопросы взаимодействия электронным способом с налогоплательщиками.
Документ опубликован в среду на Национальном правовом интернет-портале, он содержит инструкцию о порядке ведения личного кабинета плательщика.
"Устанавливается, что извещения на уплату налогов, сборов (пошлин) направляются физическому лицу с его согласия через личный кабинет или на адрес электронной почты (с возможностью электронного уведомления)", – говорится в инструкции.
Там поясняется, что плательщик должен сам уведомить любой налоговый орган (независимо от места жительства, регистрации или постановки на учет в налоговой инспекции) о том, что будет взаимодействовать с ИМНС в электронном виде. Для этого надо предъявить в налоговой документ, удостоверяющий личность.
Учет физлиц будет вестись в реестре удостоверения согласия на получение от налоговых органов извещения через личный кабинет плательщика или иным электронным способом и получения учетной записи, пароля.
Датой направления извещения считается дата его размещения в личном кабинете либо его направления на e-mail. На бумажном носителе документ не вручается.
Также постановление вносит изменения в инструкцию о порядке представления (направления), приема и обработки налоговых деклараций, а также иных документов в электронном виде.
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МНС уточнило некоторые вопросы электронного взаимодействия с плательщиками, изменения внесены и в порядок приема и обработки электронных налоговых деклараций.
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