МИНСК, 1 мар – Sputnik. Министерство по налогам и сборам Беларуси своим постановлением №2 от 31 января 2017 года уточнило некоторые вопросы взаимодействия электронным способом с налогоплательщиками.

Документ опубликован в среду на Национальном правовом интернет-портале, он содержит инструкцию о порядке ведения личного кабинета плательщика.

"Устанавливается, что извещения на уплату налогов, сборов (пошлин) направляются физическому лицу с его согласия через личный кабинет или на адрес электронной почты (с возможностью электронного уведомления)", – говорится в инструкции.

Там поясняется, что плательщик должен сам уведомить любой налоговый орган (независимо от места жительства, регистрации или постановки на учет в налоговой инспекции) о том, что будет взаимодействовать с ИМНС в электронном виде. Для этого надо предъявить в налоговой документ, удостоверяющий личность.

Учет физлиц будет вестись в реестре удостоверения согласия на получение от налоговых органов извещения через личный кабинет плательщика или иным электронным способом и получения учетной записи, пароля.

Датой направления извещения считается дата его размещения в личном кабинете либо его направления на e-mail. На бумажном носителе документ не вручается.

Также постановление вносит изменения в инструкцию о порядке представления (направления), приема и обработки налоговых деклараций, а также иных документов в электронном виде.