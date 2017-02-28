МИНСК, 1 мар — Sputnik. Совет министров Беларуси проиндексировал субсидируемые государством цены на газ, электрическую и тепловую энергию для отопления и горячего водоснабжения, сообщили Sputnik в среду в пресс-службе белорусского правительства.

Индексация тарифов предусмотрела постановлением Совмина от 28 февраля 2017 года № 167.

Так, согласно документу, тариф на тепловую энергию для нужд отопления и горячего водоснабжения с 1 марта составляет 15,6722 руб. за Гкал.

Кубометр газа в домах и квартирах, где есть приборы индивидуального учета расхода газа и индивидуальные газовые отопительные приборы, в отопительный сезон будет стоить 0,0911 руб., летом 1 кубометр газа будет стоить 0,2853 руб. Для сравнения, ранее эти тарифы равнялись 0,0908 и 0,2842 за кубометр соответственно.

Подорожает немного газ и для тех, у кого нет счетчиков — тариф составит 0,2853 рубля за кубометр газа независимо от сезона.

Тариф на электроэнергию в жилых домах и квартирах, оборудованных электрическими плитами, составит 0,1013 рублей за кВт.ч.

Дифференцированный тариф в таких жилых помещениях в период минимальных нагрузок (с 22:00 до 17:00) составит 0,0708 руб. за 1 кВт.ч, в период максимальных нагрузок (с 17:00 до 22:00) — 0,2027 руб.

Постановление вступило в силу 1 марта, то есть уже к 15 апреля белорусы увидят жировки с новыми ценами на некоторые жилищно-коммунальные услуги.