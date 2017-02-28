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Переправлявший нелегалов в Польшу россиянин получил 5 лет колонии

01.03.2017 16:42 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 мар – Sputnik. Суд Каменецкого района вынес приговор в отношении гражданина России, который организовал незаконную переправку через границу в Польшу пяти своих соотечественников, сообщила Sputnik в среду помощник председателя Брестского областного суда Марина Скалкович.

Переправлявший нелегалов в Польшу россиянин получил 5 лет колонии
© Sputnik/ Сергей Лескеть
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По данным следствия, 29-летний мужчина за 1500 евро обещал помочь пяти гражданам России попасть на территорию Польши в обход пунктов пропуска. Он спланировал маршрут и время пересечения границы, дал нелегалам ножницы по металлу, веревку, а также сим-карту. Нарушителей границы в Каменецком районе в июне 2016 года, затем милиция нашла и организатора перехода.

"Судом Каменецкого района постановлен обвинительный приговор в отношении иностранного гражданина. Он признан виновным в организации и руководстве деятельностью по незаконному выезду из Республики Беларусь иностранных граждан", – сказала Скалкович.

По ее словам, мужчине суд назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. Отбывать срок он будет в исправительной колонии в условиях усиленного режима 

Скалкович также отметила, что приговор не вступил в силу и может быть обжалован и опротестован.

 
Теги: Минск
 
 
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Отбывать срок мужчина будет в условиях усиленного режима, приговор не вступил в силу и может быть обжалован.

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