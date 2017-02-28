С конца февраля терапевты 39-й поликлиники Минска ходят на вызовы к пациентам с 3G-планшетами. Это пилотный проект Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси, компании velcom и Минздрава, который является частью развития электронного здравоохранения в Беларуси. Планшет позволяет оперативно ознакомиться с результатами анализов, назначить новые исследования и уточнить первичные данные по амбулаторной карте. TUT.BY сходил с терапевтом на вызов на дом, чтобы увидеть, как технология работает на практике.





39-я поликлиника открылась два года назад и уже оснащена необходимой компьютерной базой для работы системы, поэтому новинки тестируют на ее базе. Цифровой медбук — это планшет, который через SIM-карту velcom подключен к информационной системе поликлиники. Обмен данными происходит по закрытым VPN-каналам и проходит шифрование, что исключает возможность утечки конфиденциальных сведений. Планшет выдается на руки одному врачу, у него есть пароль и логин, который вводится при каждом новом входе в систему.

На вызов на дом мы идем с терапевтом 39-й поликлиники Егором Мертвецовым.





Во время дежурства врачу поступает около 10−15 вызовов на дом. После дежурства редко бывает больше шести вызовов. В тот день вызов у врача был только один: женщина три дня назад обращалась в поликлинику с высокой температурой, ей прописали антибиотики, но температура снова подскочила, и она вызывала врача на дом. Утром она сдала анализы, но не успела их забрать. Егор Мертвецов сразу же включает планшет и уточняет результаты.

Терапевт слушает легкие, измеряет давление, которое у взволнованной женщины подскочило до 140 на 90.









— На планшете я вижу, что пациентка в прошлом году не болела, а брала всего два листка нетрудоспособности в 2015 году. Также я могу посмотреть, вызывали ей скорую или нет. Раньше пациент мог меня заверять, что больничный никогда не брал или что ему вызывали бригаду скорой помощи, и я вынужден был ему верить, так как не мог проверить. Сейчас я вижу, правду он говорит или нет. Пожалуй, это все, что можно увидеть на планшете, остальное — обычная работа врача с пациентом. С помощью планшета я не назначаю лечение, это нельзя сделать на мобильной версии программы. В кабинете я сделаю запись в стационарной версии на компьютере и уже там назначу лечение. Сейчас я делаю наброски себе в дневник, а пациентке я даю рекомендации, если надо, выписываю бумажный или электронный рецепт, — объясняет Егор Мертвецов.

Терапевт не стал менять лечение, с помощью планшета назначил только дополнительные анализы крови. Егор Мертвецов пояснил, что анализы пациентки неплохие, хрипов нет, изменения слизистой тоже, а рост температуры при вирусной инфекции случается.

— У инфекции волнообразное течение, через два дня после приема антибиотиков температура опять может подскочить, это нормально, но пациенты пугаются. Врач контролирует: есть ухудшение и надо госпитализировать пациента, или все в рамках нормы.





И до появления планшетов врач не ходил к пациентам со стопкой амбулаторных карт, объясняет главврач 39-й поликлиники Ольга Есманчик. При этом она демонстрирует толстую карту ребенка 10 лет. Примерно такой же толщины карта шестидесятилетнего пациента. Нести все карты на вызовы у врача не было возможности. Перед выходом он изучал карту, на это требовалось время. Но уточнять какую-то информацию приходилось уже после визита. В этом случае приходилось перезванивать пациенту, отправлять к нему медсестру с рецептом или приходить на следующий день. Планшеты все эти сложности снимают.





Врач не видит всю амбулаторную карту, но, сидя у пациента дома, может ознакомиться с определенной ее частью, необходимой для корректировки лечения.

— Врач может в режиме реального времени посмотреть результат анализа, который еще может быть даже не напечатан в бумажной версии. Он также может выписать прямо на дому электронный рецепт. Или, например, пожилого пациента выписали со стационара и выдали эпикриз на руки, но он находится у его детей. В планшете можно увидеть информацию о госпитализации и диагноз, с которым выписали пациента. Это позволяет оперативно корректировать лечение пациента на дому, — перечисляет возможности главврач.

Кроме того, в планшете постоянно обновляется информация о вызовах, врач видит их причину — высокая температура или гипертонический криз — и может скорректировать свой маршрут. В будущем будет возможность увидеть вызовы скорой по району, относящемуся к поликлинике, отследить их выполнение и передачу пациента от скорой в поликлинику.

— Если раньше мы получали информацию о вчерашних вызовах и только утром раздавали ее терапевтам, то сейчас можно будет реагировать оперативнее.



Демонстрация работы системы в кабинете врача

Планшеты у врачей — один из вариантов выхода электронной карты пациента за пределы поликлиники.

— Мы идем к тому, чтобы амбулаторная карта двигалась за пациентом, в какой бы поликлинике или больнице он ни обслуживался. Из стационаров мы часто получаем запросы о болезнях пациентов, чтобы в больницах могли быстрее скорректировать и улучшить их состояние. Карточки ускоряют этот процесс: полная амбулаторная карта врачу недоступна, но он может в реальном времени получить справочную информацию о пациенте. И при смене поликлиники теперь не надо перевозить документацию, поликлиники сами это сделают.

Главврач подчеркнула, что канал связи защищен, и никто кроме врача не имеет доступа к карте пациента. Врач набирает пароль и логин. При этом информация имеет несколько уровней доступа: самый полный у главврача и администраторов, основная информация доступна врачу, меньший доступ у медсестры. Например, медсестра может ввести в базу данных факт прихода пациента в поликлинику. Она может сформировать рецепт и заявку на лабораторный анализ, но не сможет написать жалобы пациента, объективный статус и диагноз.





В планах Минздрава сделать единую базу данных информации о пациентах, но специалисты других поликлиник будут иметь ограниченный доступ к карте пациента. Широкие сведения будут открываться по запросу, но и в этом случае речь идет о листе уточненных диагнозов — краткой информации о пациенте.

— В каждом учреждении есть сетевое хранилище, куда стекается вся информация о пациентах поликлиники. Раньше анализ велся в бумажном журнале, а сейчас в электронной базе. Сейчас в Минздраве пытаются интегрировать все базы, чтобы учреждения здравоохранения видели часть данных. Но это будет не личная информация, а, например, выписка о количестве рецептов. Точно так же провизор в аптеке по карте видит только рецепт, дозировку и фамилию врача, выписавшего рецепт. Личная информация будет закрыта.

В других учреждениях здравоохранения подобные технологии появятся в ближайшее время. Скорость внедрения будет зависеть от заинтересованности самих поликлиник, заверяет Ольга Есманчик.