Суд Солигорского района вынес вердикт организаторам преступной группы, которая наладила торговлю особо опасными психотропными веществами, сообщает Млын.by.

— Уголовное дело насчитывает 15 томов. В суде доказано 20 эпизодов преступной деятельности, — сообщил старший помощник прокурора Солигорского района Минской области Алексей Чернышевич. — Изъятые наркотики — это так называемые спайсы, а также аналоги психотропных веществ. Что касается личности подсудимых, то все они — жители Солигорска. Двое — бывшие работники крупного местного предприятия. Возраст — от 20 до 30 лет. Ранее не судимы.

Как установило следствие, действовали злоумышленники на протяжении двух лет. На след преступной группы оперативники вышли после задержания рядовых распространителей психотропных веществ, так называемых закладчиков, или минеров, весной 2016 года.

По решению суда отбывать наказание фигурантам этой криминальной истории предстоит в колонии усиленного режима. Их имущество будет конфисковано. А два автомобиля, на которых развозился нелегальный товар, признаны орудиями преступления и будут обращены в доход государства.

Судебные слушания проходили в закрытом режиме, поскольку во время процесса оглашалась информация о частной жизни граждан, а также другие охраняемые законом тайны.

Приговор еще не вступил в законную силу. Стороны процесса могут обжаловать судебное решение в установленном порядке.