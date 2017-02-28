﻿ Для убийцы двух пенсионеров из Наровли гособвинитель просит смертную казнь. 21.by
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Для убийцы двух пенсионеров из Наровли гособвинитель просит смертную казнь

01.03.2017 16:53 — Новости Общества | Tut.by  
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В Наровле судят местного жителя, обвиняемого в убийстве с особой жестокостью двух пенсионеров (ст. 139 ч. 2 пп. 1, 6, 12 УК). Во время прений гособвинитель попросил для мужчины исключительную меру наказания — смертную казнь, сообщила пресс-секретарь Гомельского областного суда Ольга Барсукова.

Тела пенсионеров были обнаружены в собственном доме в марте 2016 года. Убитыми оказались 61-летний мужчина и его 59-летняя сестра. На следующий день был задержан и подозреваемый в совершении убийства. Им оказался уже ранее судимый за кражу и за убийство 32-летний житель Наровли. 

Обвиняемый свою вину признал частично. Последнее слово в суде ему предоставят 16 марта.

 
 
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Тела пенсионеров были обнаружены 5 марта 2016 года в частном доме в Наровле. Убитыми оказались 61-летний брат и его 59-летняя сестра.

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