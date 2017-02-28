МИНСК, 1 мар — Sputnik. Американец Джейсон Джонс, который живет в Беларуси уже девять месяцев, рассказал корреспонденту Sputnik, что стоит изменить в стране, чтобы туристу здесь было не только безвизово, но и комфортно.

По просьбе Sputnik собеседник также опросил своих друзей из разных стран мира, которые дали Беларуси ряд советов, которые бы сделали ее привлекательной для иностранца. Получился свод правил, который вполне мог бы стать планом для Министарства спорта и туризма на год, а лучше — полгода.

Каждый день Sputnik будет публиковать советы от Джейсона и его друзей, которые помогли бы привлечь в Беларусь больше туристов.

Что такое MICE-туризм

Джейсон приехал в Беларусь не один. Его жена белоруска, и она помогает супругу справляться со сложностями. Как найти остановку маршрутки и сориентироваться в городе — во многом без помощи местных разобраться непросто. Джейсон дал ряд советов, которые стоит реализовать.

"Чтобы привлечь туристов в Беларусь, стоит проводить конференции для бизнес-кругов. Это практикуется в Лас-Вегасе, Дубае. Стоит также привлечь больше MICE-туристов, то есть, из области индустрии делового туризма, связанной с организацией и проведением различных корпоративных мероприятий", — посоветовал Джейсон.



© Sputnik / Виктор Толочко Бренд Беларуси: как продать страну туристу и инвестору

По мнению американца хорошо было бы впустить в белорусский аэропорт лоу-косты, самолеты с более низкой стоимостью билетов. Если нет такой возможности, он рекомендует открыть новый аэропорт — например, в Гродно, куда могли бы летать самолеты более дешевых компаний.

"В городах нужны указатели, которые бы объясняли иностранцам, где находится информационный центр и где можно купить сим-карту для телефона. Стоит предоставить налоговые стимулы турбизнесу — например, ресторанам, отелям, службам такси, которые бы поощряли наем на работу сотрудников, владеющих английским, и предоставляли бесплатные курсы повышения квалификации уже нанятым работникам", — рекомендует гость Беларуси.

Он рекомендует участвовать в программах международного обмена и создать взаимные годовые мультивизы для американских и европейских студентов, чтобы молодежь могла без лишних сложностей путешествовать по разным странам.

Сохранять аутентичность и говорить по-английски

"Не нужно ограничиваться Минском, развивайте туризм и в других городах, рассказывайте об известных белорусах и неизвестные факты о Беларуси. И не теряйте уникальности: нужно пропагандировать аутентичность того, что может предложить ваша страна", — уверен Джейсон.

Но при этом, по мнению Джейсона, хорошо было бы позаботиться о европейском уровне наших отелей, создать больше пунктов аренды машин и хостелов с демократичными ценами. Один из важных аспектов — нужно создать сайт, который мог бы стать путеводителем по Беларуси для туриста.

"И сделайте так, чтобы турист, прилетающий в Минск ночью в 23:59, не терял весь день: пусть виза начинает действовать после того, как он прошел паспортный контроль", — порекомендовал Джейсон.