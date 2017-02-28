﻿ Пять лет колонии получил дагестанец, который за 1,5 тысячи евро помог чеченцам перейти границу. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Пять лет колонии получил дагестанец, который за 1,5 тысячи евро помог чеченцам перейти границу

01.03.2017 17:38 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

1 марта в суде Каменецкого района огласили приговор в отношении 29-летнего Мажита Ибрагимова, который обвинялся в организации незаконной миграции, сообщила TUT.BY помощник председателя Брестского областного суда Марина Скалкович.


Суд признал мужчину виновным в организации и руководстве деятельностью по незаконному пересечению белорусско-польской границы (ч. 2 ст. 371-1 УК) семьи мигрантов из Чечни. Мужчине назначили пять лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Обвиняемый — житель Дагестана. На родине работает директором в частной фирме. Вместе с женой воспитывает двух несовершеннолетних детей.

По версии обвинения, на пару с 28-летним жителем Бреста он руководил деятельностью по выезду с территории Беларуси в Польшу пятерых чеченцев в обход пунктов пропуска. Молодые люди спланировали маршрут, а также снабдили нелегалов ножницами по металлу, веревкой, сим-картой и помогли купить водоотталкивающие плащи. Организаторы отвезли чеченцев в пограничную зону возле деревни Лумны Каменецкого района и показали, в каком направлении идти. За услуги получили 1500 евро.

На месте обвиняемый показал нелегалам, в каком направлении идти, и поддерживал с ними связь по мобильному.

Во время незаконного пересечения белорусско-польской границы около 6.00 2 июня прошлого года нелегалов задержали и депортировали. Мажита Ибрагимова задержали сотрудники милиции, а его пособник скрылся. Он объявлен в розыск.

На суде мужчина своей вины не признал. По его словам, он не был организатором канала миграции, а планировал пересекать границу вместе с чеченской семьей, но в последний момент передумал.

"Тяжело жить на Руси". В Каменце судят дагестанца за организацию незаконной миграции чеченцев

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Сто идей: иностранцы рассказывают, чего им не хватает в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика