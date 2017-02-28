1 марта в суде Каменецкого района огласили приговор в отношении 29-летнего Мажита Ибрагимова, который обвинялся в организации незаконной миграции , сообщила TUT.BY помощник председателя Брестского областного суда Марина Скалкович.





Суд признал мужчину виновным в организации и руководстве деятельностью по незаконному пересечению белорусско-польской границы (ч. 2 ст. 371-1 УК) семьи мигрантов из Чечни. Мужчине назначили пять лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Обвиняемый — житель Дагестана. На родине работает директором в частной фирме. Вместе с женой воспитывает двух несовершеннолетних детей.

По версии обвинения, на пару с 28-летним жителем Бреста он руководил деятельностью по выезду с территории Беларуси в Польшу пятерых чеченцев в обход пунктов пропуска. Молодые люди спланировали маршрут, а также снабдили нелегалов ножницами по металлу, веревкой, сим-картой и помогли купить водоотталкивающие плащи. Организаторы отвезли чеченцев в пограничную зону возле деревни Лумны Каменецкого района и показали, в каком направлении идти. За услуги получили 1500 евро.

На месте обвиняемый показал нелегалам, в каком направлении идти, и поддерживал с ними связь по мобильному.

Во время незаконного пересечения белорусско-польской границы около 6.00 2 июня прошлого года нелегалов задержали и депортировали. Мажита Ибрагимова задержали сотрудники милиции, а его пособник скрылся. Он объявлен в розыск.

На суде мужчина своей вины не признал. По его словам, он не был организатором канала миграции, а планировал пересекать границу вместе с чеченской семьей, но в последний момент передумал.