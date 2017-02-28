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Поговорили как родные: Лукашенко предложил Маргвелашвили опыт Беларуси
01.03.2017 16:35 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Президенты Беларуси и Грузии Александр Лукашенко и Георгий Маргвелашвили
Этот визит в Беларусь для Георгия Маргвелашвили стал первым. Лукашенко же был в Грузии два года назад. По словам белорусского лидера, сегодня они поговорили как родные. Лукашенко поблагодарил Маргвелашвили за открытость беседы. Успешное и открытое сотрудничество Беларуси и Грузии может стать примером для других стран, заявил грузинский лидер.
Беларусь готова
«Аспект сохранения и развития сельского хозяйства особенно много значит для Грузии. У нас 50% населения живет на селе. Официально считается, что они работают. Но реально это не так, они занимаются очень маленьким хозяйством», - отметил Георгий Маргвелашвили.
Больше всего сегодня лидеры говорили об экономике и подписали несколько соглашений. Стороны подготовили фундамент для наращивания товарооборота до 200 млн долларов. Пока - в два раза меньше.
Чтобы посмотреть Беларусь и чем живут белорусы, у Георгия Маргвелашвили завтра еще будет целый день. Программа визита грузинского лидера очень насыщенная: это не только официальные встречи, но и посещение достопримечательностей.
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Президенты двух стран обсудили в Минске вопросы экономики и подписали несколько соглашений.
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