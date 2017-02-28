Президенты Беларуси и Грузии Александр Лукашенко и Георгий Маргвелашвили проводят в среду переговоры в минском дворце Независимости, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Наталья Казей.

Этот визит в Беларусь для Георгия Маргвелашвили стал первым. Лукашенко же был в Грузии два года назад. По словам белорусского лидера, сегодня они поговорили как родные. Лукашенко поблагодарил Маргвелашвили за открытость беседы. Успешное и открытое сотрудничество Беларуси и Грузии может стать примером для других стран, заявил грузинский лидер.

Беларусь готова сотрудничать с Грузией во всех сферах и делиться опытом там, где Грузии это необходимо. Например, в развитии сельского хозяйства.

«Хотите наш опыт, мы приедем - поможем. Грузия никогда голодной не была и не должна быть. Она способна накормить свой народ. Сейчас 25-30% произведенного мы потребляем, остальное продаем. Если бы не эти кризисы, мы бы только продовольствия экспортировали бы на 7 млрд долларов», - сказал Лукашенко.

«Аспект сохранения и развития сельского хозяйства особенно много значит для Грузии. У нас 50% населения живет на селе. Официально считается, что они работают. Но реально это не так, они занимаются очень маленьким хозяйством», - отметил Георгий Маргвелашвили.

Больше всего сегодня лидеры говорили об экономике и подписали несколько соглашений. Стороны подготовили фундамент для наращивания товарооборота до 200 млн долларов. Пока - в два раза меньше.

Чтобы посмотреть Беларусь и чем живут белорусы, у Георгия Маргвелашвили завтра еще будет целый день. Программа визита грузинского лидера очень насыщенная: это не только официальные встречи, но и посещение достопримечательностей.