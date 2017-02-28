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Из-за оттепели в Минской области запретили выходить на лед
01.03.2017 17:54 — Новости Общества | Tut.by
Миноблисполком принял распоряжение о запрете выхода на лед. В период оттепели реки и озера особенно опасны из-за неоднородного и нестабильного льда. Об этом сообщает Управление МЧС по Минской области.
— На улице плюсовая температура, при этом синоптики в ближайшее время сильных морозов не прогнозируют. На многих водоемах области уже можно наблюдать интенсивное таяние. В период оттепели реки и озера особенно опасны, так как изменяется не только толщина льда, но и его структура, — рассказала официальный представитель УМЧС по области Кристина Борейко.
Специалисты напоминают, что подтаявший лед имеет оттенки серого, матово-белого или желтого цвета. Это самый ненадежный лед — он обрушивается без предупреждающего звука потрескивания.
Опасным лед считается при толщине меньше 7 см. Самый тонкий обычно наблюдается в местах впадения ручьев в реки, местах изменения русла, у обрывистых берегов и в местах произрастания деревьев и кустарников в воде.
Сотрудники ОСВОД и милиции проведут на водоемах совместные рейды, во всех учебных заведениях области состоятся профилактические беседы.
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Сейчас реки и озера особенно опасны, так как изменяется не только толщина льда, но и его структура.
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