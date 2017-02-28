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Из-за оттепели в Минской области запретили выходить на лед

01.03.2017 17:54 — Новости Общества | Tut.by  
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Миноблисполком принял распоряжение о запрете выхода на лед. В период оттепели реки и озера особенно опасны из-за неоднородного и нестабильного льда. Об этом сообщает Управление МЧС по Минской области.


Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

— На улице плюсовая температура, при этом синоптики в ближайшее время сильных морозов не прогнозируют. На многих водоемах области уже можно наблюдать интенсивное таяние. В период оттепели реки и озера особенно опасны, так как изменяется не только толщина льда, но и его структура, — рассказала официальный представитель УМЧС по области Кристина Борейко.

Специалисты напоминают, что подтаявший лед имеет оттенки серого, матово-белого или желтого цвета. Это самый ненадежный лед — он обрушивается без предупреждающего звука потрескивания.

Опасным лед считается при толщине меньше 7 см. Самый тонкий обычно наблюдается в местах впадения ручьев в реки, местах изменения русла, у обрывистых берегов и в местах произрастания деревьев и кустарников в воде.

Сотрудники ОСВОД и милиции проведут на водоемах совместные рейды, во всех учебных заведениях области состоятся профилактические беседы.

Если вы провалились под лед, самое главное — не поддаваться панике. Пока между слоями одежды остается воздух, вы сможете держаться на плаву. Чтобы выбраться из полыньи, налегайте грудью на лед и широко расставьте руки, тем самым вы увеличите площадь опоры и уменьшите давление на кромку льда. Выбравшись из воды, вставать категорически запрещено, так как остается опасность снова провалиться под лед — следует откатиться подальше и ползком добираться до берега.

Если вы вдруг оказались очевидцем случившегося, то в первую очередь оцените обстановку и подумайте, сможете ли помочь человеку или лучше позвать еще кого-нибудь на помощь? Ведь при неверных действиях есть угроза самому оказаться в беде. Для оказания помощи вооружитесь палкой либо веревкой, подползите к месту пролома льда за 3-4 метра и подайте пострадавшему второй конец имеющегося средства спасения. После извлечения человека из воды его необходимо сразу же отвести в теплое место и вызвать скорую помощь.

В случае, если вам необходима помощь спасателей, незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.

 
 
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Сейчас реки и озера особенно опасны, так как изменяется не только толщина льда, но и его структура.

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