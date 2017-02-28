МИНСК, 1 мар – Sputnik. Минский горисполком проведет консультации с Министерством культуры и другими организациями по вопросу строительства бизнес-центра на улице Мирошниченко возле урочища Куропаты, заявил в среду столичный градоначальник Андрей Шорец.



© Sputnik / Виктор Толочко Защитники Куропат о встрече в Мингорисполкоме: боевая ничья

Противостояние в Куропатах продолжается с прошлой недели: активисты пытаются помешать строительству бизнес-центра возле урочища , заявляя о том, что оно ведется "на костях" и должно быть остановлено.

В среду активисты и политики встретились с Шорцем и обсудили проблему строительства. На встрече также присутствовал представитель Национальной академии наук, заверивший, что на месте строительства на улице Мирошниченко захоронений не было.

"Мы вас услышали. Проведем консультации с Министерством культуры, другими организациями, учеными, диалог по этой ситуации будет продолжен", – заверил Шорец пришедших, его слова передало агентство " Минск-Новости ".

Также столичный градоначальник призвал не накалять ситуацию вокруг строительства на Мирошниченко.