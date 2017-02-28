МИНСК, 1 мар – Sputnik. Слушания по гражданскому делу о выселении семьи старожила элитного района Веснинка в двухкомнатную квартиру в спальном микрорайоне Сухарево приостановлено, передает корреспондент Sputnik из зала суда.



© Sputnik / Виктор Толочко "Двушка" в спальном районе за дом в Дроздах: УКС выселяет старожила

Такое решение суд Центрального района принял с учетом другого гражданского дела, которое в настоящий момент находится в суде Московского района Минска. Семья Плаксенок подала иск к Мингорисполкому о признании незаконным решения о изъятии земельного участка и сносе частного дома.

"Мы обжалуем решение о выселении по сути. Наш основной посыл: земля изымается и сносится дом не для государственных нужд. Потому что впоследствии, согласно тому решению, предполагается продажа этой земли с аукциона", – объяснил Sputnik адвокат Плаксенков Павел Иванюшев.

В документе, который опротестовывают Плаксенки, говорится, что детальным планом предусмотрено формирование нового земельного участка для строительства индивидуального жилого дома для последующего предоставления с аукциона.

Пенсионер и его семья недоумевают, почему их сносят, чтобы дать возможность построить такой же частный дом другим. Они говорят, что готовы сами вложиться в строительство. Вопрос компенсации обсуждать не хотят.

Поддержать семью Плаксенков в суде пришла Галина Игнатович, которая также сейчас пытается через суд добиться достойной компенсации за сносимое жилье на улице Ржавецкой. В конце января Игнатович, чтобы ее услышали местные власти, была вынуждена забраться на строительный кран в микрорайоне Лебяжий , после чего ее родственников принял председатель Мингорисполкома Андрей Шорец.

"Пришла поддержать. Мы же через дорогу живем, хорошо друг друга знаем", – сказала Игнатович.