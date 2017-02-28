В Пинске следователи устанавливают обстоятельства гибели 14-летнего Даниила , который жаловался на высокую температуру. О том, что произошло, TUT.BY рассказала мама погибшего мальчика.

14-летний Даниил с мамой и папой жил в деревне Чухово, Пинского района. Мальчик ходил в восьмой класс школы. В пятницу, 17 февраля, он был на занятиях, чувствовал себя хорошо. Высокая температура у подростка поднялась около 21.00 в воскресенье, 19 февраля.

- Сначала была 39 градусов, потом еще выше. Сбивали жаропонижающим и ацетилсалициловой кислотой. Где-то к часу ночи температура опустилась до 37,5 градусов. Все было нормально. Я утром подумала повести его к педиатру, — рассказала TUT.BY мама мальчика Людмила.

Даник проснулся примерно в 4.30, сходил в туалет — у него было расстройство желудка — и лег обратно в кровать.

- Мы померяли температуру, она была примерно такой же (около 37 градусов — TUT.BY). Он еще немного поспал. Мы еще много раз мерили температуру. Все было в порядке. А потом он сказал: „Мама, что-то непонятное со мной“. Первое, что я заметила — начали синеть губки. Вызвала скорую. Она не приезжала, мы попросили приехать своих родителей. Они приехали, я опять позвонила в скорую, мне сказали, что бригада уже выехала, — рассказала собеседница.

Родители взяли сына, сели в машину и решили сами добираться до больницы. От Чухово до Пинска примерно 30 км пути. Ехали как можно быстрее.

— Мы скорой не дождались. Это был вопрос жизни и смерти. Мы боролись за своего сына и сделали все, что сделал бы любой на нашем месте. <…> Мы приехали, отнесли его на руках в приемный покой. Там его положили на каталку и повезли в реанимацию.

Врачи до последнего боролись за Даника, но так и не смогли его спасти.

— В 12.45 нам вышли и сказали, что он умер.

Родители до сих пор не знают причину смерти ребенка. Как отметила Людмила, на медикаменты, которые давали мальчику накануне гибели, у него аллергии не было.

— Это произошло внезапно. Что нам скажут, мы и сами не знаем.

Причина смерти 14-летнего Даника до сих пор не известна. Ответ на этот вопрос ищут судебно-медицинские эксперты. По информации Следственного комитета для установления причины смерти школьника назначены исследования биосред, изъяты лекарственные средства, которые принимал ученик, служебная документация.