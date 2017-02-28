В марте в Минске стартует второй сезон шоу «Город», участвуя в котором вы сможете сделать столицу лучше. Для этого необходимо записать видео с презентацией своей идеи, которая впоследствии может быть реализована за деньги спонсоров. Об этом рассказали организаторы шоу.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Город» — это формат, объединяющий шоу и реализацию городских проектов. Суть его заключается в следующем.

Желающие изменить городскую среду должны прислать заявку, а также трехминутное видео с рассказом о себе и своей идее. Например, это могут быть проекты по строительству детских площадок или проведению фестивалей. Главное, чтобы идея была полезной и реалистичной.

Далее организаторы выберут 20 лучших идей, авторы которых продолжат борьбу. Они будут не только соревноваться, но и учиться под руководством экспертов.

В итоге лучшие проекты будут реализованы за деньги спонсоров, а победителю достанется еще и путевка в Бразилию. Посольство этой страны в Беларуси совместно с организаторами шоу подготовили специальный маршрут для городского активиста.

Узнать подробности и подать заявку можно до 5 марта по данной ссылке .

К слову, в первом сезоне шоу «Город» было реализовано 11 проектов, в том числе детская площадка, тропа здоровья и детский фестиваль в разных городах страны.