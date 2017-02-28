﻿ Минчанам предлагают стать участником второго сезона шоу "Город" и сделать столицу лучше. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Минчанам предлагают стать участником второго сезона шоу "Город" и сделать столицу лучше

01.03.2017 18:51 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В марте в Минске стартует второй сезон шоу «Город», участвуя в котором вы сможете сделать столицу лучше. Для этого необходимо записать видео с презентацией своей идеи, которая впоследствии может быть реализована за деньги спонсоров. Об этом рассказали организаторы шоу.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Город» — это формат, объединяющий шоу и реализацию городских проектов. Суть его заключается в следующем.

Желающие изменить городскую среду должны прислать заявку, а также трехминутное видео с рассказом о себе и своей идее. Например, это могут быть проекты по строительству детских площадок или проведению фестивалей. Главное, чтобы идея была полезной и реалистичной.

Далее организаторы выберут 20 лучших идей, авторы которых продолжат борьбу. Они будут не только соревноваться, но и учиться под руководством экспертов.

В итоге лучшие проекты будут реализованы за деньги спонсоров, а победителю достанется еще и путевка в Бразилию. Посольство этой страны в Беларуси совместно с организаторами шоу подготовили специальный маршрут для городского активиста.

Узнать подробности и подать заявку можно до 5 марта по данной ссылке.

К слову, в первом сезоне шоу «Город» было реализовано 11 проектов, в том числе детская площадка, тропа здоровья и детский фестиваль в разных городах страны.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для этого нужно записать трехминутную презентацию на видео.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Мама 14-летнего мальчика, который умер в Пинской больнице: "Все произошло внезапно"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика