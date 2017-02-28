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"Обеды в среду": чем кормят в самом могилевском кафе

01.03.2017 19:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Мы уже проверили, чем кормят чиновников облисполкома и горисполкома. Теперь узнали, что и почем предлагают гостям нашего города. В кафе «Могилев» возле одноименной гостиницы накормили сытно и развеяли опасения по поводу высоких цен.


В обеденное время кафе не пустует: многие столики заняты, остальные накрыты в ожидании постояльцев. Говорят, что тут можно пообедать рядом со звездами, останавливающимися в гостинице. А вдруг повезет?

Ищем, где бы присесть, и замечаем раздаточный стол, на котором стоят блюда. Ага, значит, заказ делать не нужно. Правда, девушка-официант заверяет, что если уж очень хочется, то у вас могут взять заказ и сами все принести. Нам это необязательно, берем поднос и становимся в очередь.

На выбор — несколько салатов, горячих блюд, гарниров и супов, а также десертов. Выбираем салат «Несвижский» с сельдью и свеклой, борщ с курицей, котлету с интересным названием «Миланеза» и стаканчик «Цитрусового микса». От гарнира приходится отказаться, чтобы уложиться в наш 6-рублевый бюджет.


Рассчитываемся на кассе: 5,95 рублей. Если честно, ожидали гораздо более высоких цен — гостиничное кафе как никак.


Напиток «Цитрусовый микс» всего за 30 копеек оправдывает свое название. В основном, чувствуются лимон и немного апельсиновой нотки. Свежо и кисловато — то, что нужно.


Салат оказывается традиционной новогодней «шубой» со всеми знакомыми ингредиентами. Картофель, морковь и сельдь порублены аккуратными кубиками, майонеза — в меру, сверху — тертый сыр. Блюдо украшено веточками свежей петрушки. Ингредиенты свежие, в отличной пропорции — по-домашнему вкусный салат, напоминающий о недавних праздниках.

Борщ тоже можно было бы назвать традиционным, если бы не отсутствие в нем картофеля. Исходя из меню, в нем еще должна быть фасоль, однако мы ее не обнаружили. Может, это и к лучшему?


Зато курицы не пожалели: огромные куски занимают внушительное пространство в тарелке. Сам борщ вкусный, приемлемой температуры. Он густой, наваристый, со свежей зеленью — очень вкусно.


Котлета оказывается куриной и по ее внушительному размеру понимаем, что отсутствие гарнира не так страшно. Котлета запечена с сыром и кусочками томата, так что этого вполне достаточно. Мясо нежное, сыр тягучий и горячий, томатов достаточно. Очень вкусное горячее по не менее «вкусной» цене — 2,5 рубля за порцию.

Итог: домашний, вкусный, быстрый и недорогой обед всего за 5,95 рублей.



Бонус: интерьер «Могилева» выглядит привлекательно: кирпичные стены, белые кожаные диваны, деревянные столы и стулья. На стенах — картины и разные элементы декора. Сочетание столовой раздачи и стильного кафе на удивление удачно, помещение светлое и просторное. Можно найти место у окна и любоваться городом.

Пообедать со знаменитостями не получилось, ну и пусть. Зато хорошая кухня и не менее хорошие цены порадовали.


 
Теги: Могилев
 
 
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В кафе при гостинице не только сытно накормили, но и развеяли опасения по поводу высоких цен.

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