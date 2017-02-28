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Президент Грузии: С отношений Минска и Тбилиси можно брать пример
01.03.2017 20:46 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Экономика, политика и дружеское общение. Первый день
Крепкое рукопожатие. Оба президента в хорошем настроении о чем-то эмоционально беседуют. Гимны двух стран, красная дорожка, рота почетного караула. Это первый и ответный визит президента Грузии в Беларусь. По сути - продолжение разговора, начатого два года назад в Тбилиси. Тогда главы государств поставили амбициозные цели - товарооборот в 200 миллионов долларов. Половина пути пройдена. Страны наторговали почти на 100 миллионов.
Новый формат отношений Минска и Тбилиси, подчеркнул Георгий Маргвелашвили, это именно заслуга Лукашенко. Глава Грузии не скрывает своего восхищения достижениями страны в экономике и просит поделиться опытом в развитии сельского хозяйства и IT сферы.
Президенты общались почти три часа. Александр Лукашенко предложил выгодные условия для грузинского бизнеса, например, создавать совместные предприятия. И заметил: поговорили,
В знак дружбы президент Грузии у Дворца независимости посадил елку рядом с хвойным деревом президента Китая Си Цзиньпина.
Президент Грузии во время своего визита также встретится с членами правительства Беларуси, посетит Государственный музей истории
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Александр Лукашенко и Георгий Маргвелашвили обсудили перспективы создания совместных предприятий и условия для грузинского бизнеса в Беларуси.
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