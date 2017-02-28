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Президент Грузии: С отношений Минска и Тбилиси можно брать пример

01.03.2017 20:46 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Экономика, политика и дружеское общение. Первый день первого официального визита президента Грузии в Беларусь – в репортаже корреспондента телеканала «МИР 24» Андрея Алексеенко.

Крепкое рукопожатие. Оба президента в хорошем настроении о чем-то эмоционально беседуют. Гимны двух стран, красная дорожка, рота почетного караула. Это первый и ответный визит президента Грузии в Беларусь. По сути - продолжение разговора, начатого два года назад в Тбилиси. Тогда главы государств поставили амбициозные цели - товарооборот в 200 миллионов долларов. Половина пути пройдена. Страны наторговали почти на 100 миллионов.

«Это очень серьезный прирост даже на фоне Евразийского экономического союза, где у нас, к сожалению, падение. Конечно, объемы не сопоставимые, но сама тенденция обнадеживает. Мы никогда не дружили с вами против кого-то и не собираемся, но у нас есть свои интересы»,- отметил Александр Лукашенко.

Новый формат отношений Минска и Тбилиси, подчеркнул Георгий Маргвелашвили, это именно заслуга Лукашенко. Глава Грузии не скрывает своего восхищения достижениями страны в экономике и просит поделиться опытом в развитии сельского хозяйства и IT сферы.

«Хотя мы в торговом аспекте объединились с ЕС, а Беларусь развивает свое экономическое содружество в Евразийском союзе, но то, что мы создали, стараясь через разные форматы открыть друг другу ворота и возможности, - это пример того, как должны сотрудничать страны», - отметил президент Грузии.

Президенты общались почти три часа. Александр Лукашенко предложил выгодные условия для грузинского бизнеса, например, создавать совместные предприятия. И заметил: поговорили, как родные.

«Вы никогда не были для нас чужими и не будете. Все, что мы можем делать, - к вашим услугам. Весь наш опыт. Может, мы что-то больше сохранили, что-то больше удалось сделать. Технологии, открытие производств в Грузии - готовы по любым направлениям», - сказал коллеге президент Беларуси.

В знак дружбы президент Грузии у Дворца независимости посадил елку рядом с хвойным деревом президента Китая Си Цзиньпина.

Президент Грузии во время своего визита также встретится с членами правительства Беларуси, посетит Государственный музей истории Великой Отечественной войны, спортивно-культурный комплекс «Минск-Арена» и Парк высоких технологий. Кроме того Георгий Маргвелашвили прочтет публичную лекцию в Национальном техническом университете.

 
Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко и Георгий Маргвелашвили обсудили перспективы создания совместных предприятий и условия для грузинского бизнеса в Беларуси.

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