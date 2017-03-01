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В гибели гомельчанина при демонтаже здания осенью 2015 года обвиняют мастера стройгруппы
01.03.2017 22:02 — Новости Общества | Tut.by
В Гомеле
Собранные следствием доказательства стали основанием для предъявления обвинения мастеру стройгруппы ОАО «Гомельский ОТТЦ «Гарант» в нарушении правил безопасности строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека.
— Обвиняемый плохо организовал работу на объекте, что выразилось в нарушении последовательности выполнения демонтажных работ — разборке стен здания при существующем потолочном перекрытии — и привело к его обрушению. Также установлено, что при выполнении работ не осуществлялся контроль за соблюдением рабочими требований безопасности и трудовой дисциплины. Место отдыха рабочих было обустроено в пределах опасной зоны, — рассказали в УСК по Гомельской области.
Уголовное дело изучено прокурором и направлено для рассмотрения в суд Железнодорожного района областного центра.
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Уголовное дело изучено прокурором и направлено для рассмотрения в суд Железнодорожного района областного центра.
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