В Гомеле 2 сентября 2015 года при демонтаже здания, принадлежащего областному техноторговому центру «Гарант», обрушились неразобранные конструкции. В результате погиб 60-летний рабочий.



Фото: УСК по Гомельской области

Собранные следствием доказательства стали основанием для предъявления обвинения мастеру стройгруппы ОАО «Гомельский ОТТЦ «Гарант» в нарушении правил безопасности строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека.

— Обвиняемый плохо организовал работу на объекте, что выразилось в нарушении последовательности выполнения демонтажных работ — разборке стен здания при существующем потолочном перекрытии — и привело к его обрушению. Также установлено, что при выполнении работ не осуществлялся контроль за соблюдением рабочими требований безопасности и трудовой дисциплины. Место отдыха рабочих было обустроено в пределах опасной зоны, — рассказали в УСК по Гомельской области.

Уголовное дело изучено прокурором и направлено для рассмотрения в суд Железнодорожного района областного центра.