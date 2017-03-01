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Конкурс научных работ — к 25‑летию образования СНГ

01.03.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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В странах — участницах Содружества Независимых Государств проходит IV Международный конкурс военно-научных работ, посвященный 25‑летию с момента образования СНГ.

Его цель — дальнейшее развитие многостороннего военного сотрудничества государств — участников СНГ, активизация военно-научной работы в вооруженных силах стран как фактора повышения качества подготовки офицерских кадров, воспитание и единение военнослужащих дружественных армий на основе сохранения и умножения исторических и культурных традиций.

Тематика конкурса посвящена научно-теоретическому и практическому исследованию вопросов, касающихся образования и развития СНГ, военного сотрудничества государств — участников СНГ, становления и развития национальных вооруженных сил, обеспечения национальной и совместной безопасности государств — участников СНГ, а также сохранения их духовных связей, укрепления дружбы между воинами вооруженных сил.

Участниками конкурса являются слушатели и курсанты высших военных образовательных учреждений. Он проводится в два этапа, завершится подведением итогов и награждением победителей. Лауреатами конкурса признаются все участники его заключительного этапа.

Первый (национальный) этап проводится в оборонных ведомствах государств — участников СНГ в рамках военно-научной деятельности слушателей и курсантов военных вузов с целью оценки и определения лучших военно-научных работ. По решению министров обороны государств — участников СНГ военно-научные работы, ставшие победителями первого этапа конкурса, направляются в Секретариат Совета министров обороны СНГ к 30 августа для их представления на заключительный этап конкурса.

Второй (заключительный) этап — определение победителей конкурса военно-научных работ.

Награждение победителей (лауреатов) конкурса осуществляется решением Совета министров обороны государств — участников СНГ осенью 2017 года.

Соб. инф.

 
 
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